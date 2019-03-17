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تمرين الطوارىء في ابتدائية ابن سينا في كفرمندا



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‏ شارك طلاب مدرسة ابن سينا الابتدائية في كفرمندا بتمرين الطوارئ القطري لجهاز التربية والتعليم , بمبادرة من وزارة التربية والتعليم وبالتعاون مع قيادة الجبهة الداخليّة بهدف فحص جاهزيّة جهاز التعليم للتأقلم مع حالات الطوارئ وتعريف المعلمين والطلاب على الأسس الصحيحة في كيفية التصرف  دون الدخول في حالة من الذعر والخوف .


تحضيراً لهذا اليوم وايماناً بأن التحضير والتوعية المسبقة تساعد على أمن وأمان الطلاب، تم عرض شرائح وأفلام على الطلاب تشرح كيفية التصرف عند حدوث هزة ارضية وسماع صفارة الانذار واختيار المكان الاكثر أماناً .

فمع سماع صفارة الانذار معلنةً عن بدء تمرين الاخلاء قام الطلاب بالخروج من الصفوف متوجهين الى الاماكن الامنة وقام طاقم المعلمين في المدرسة بالتنسيق مع مركز الأمن والأمان ، بتحضير فعاليات من اجل تمرير الوقت مع الطلاب أثناء تواجدهم في الاماكن الامنة دون الاحساس بالخوف . بعد ان تم اخراج الطلاب الى ساحة المدرسة والبدء بإجراء تمشيط والبحث عن مصابين داخل الصفوف من قبل المنظمين والشرطة , وطاقم الاطفاء وطاقم عيادة الإخلاص حيث. تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين وإخراجهم للساحة  وتوزيعهم كلٌ بحسب حجم الإصابة وبدأ طاقم عيادة الإخلاص بنقل قسم من المصابين للعيادة لإكمال تقديم العلاج لهم .

في النهاية تم تقييم التمرين بمشاركة اللجنة المنظمة من قبل المدرسة وطاقم عيادة الاخلاص وطاقم الاطفاء والشرطة والمجلس المحلي  وذلك لاستخلاص العبر .

وقد شارك واطلع على تنفيذ التمرين عن كثب مدير دائرة المعارف في المجلس المحلي السيد جمال طه والأخصائي النفسي والمسؤول عن الامن في المجلس المحلي علي زيدان  وعدد من الاهالي ومدير المدرسة الأستاذ سهيل عيساوي الذي بدورة قام بتقديم الشكر على انجاح التمرين لطاقم عيادة الاخلاص وطاقم الاطفاء والشرطة وللمجلس المحلي والمعلمين والطلاب والعاملين في المدرسة .

ويذكر ان المشتركين اشادوا بجاهزية الطلاب والمعلمين وبالتخطيط الممتاز للفعالية وان  مدير دائرة المعارف اثنوا على عمل الطواقم المختلفة في المدرسة.
يذكر أن من قام على بناء البرنامج وتجهيز الطواقم الأستاذ بلال زيدان مركّز الأمن والأمان في المدرسة




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