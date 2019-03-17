تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-17 10:17:18 تمرين الطوارىء في ابتدائية ابن سينا في كفرمندا |  2019-03-17 10:11:37 اصابات خطيرة في عملية اطلاق نار قرب اريئيل وفرار المنفذ |  2019-03-17 10:09:11 المحكمة تمهل الاوقاف 60 يوما حتى اغلاق باب الرحمة |  2019-03-17 10:04:01 اعتقال 3 اشخاص خلال شجار واحراق منزل في شفاعمرو |  2019-03-17 09:30:30 مصرع عامل (38عاماً) في المنطقة الصناعية نتيفوت بالنقب |  2019-03-17 07:40:11 سقوط عامل في هرتسليا واصابته حرجة |  2019-03-17 07:07:21 شرطة نيوزيلندا: متهم واحد في مجزرة المسجدين |  2019-03-17 07:04:22 الطقس:ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة |  2019-03-16 22:08:08 الناصرة:حفل فني خاص بتنظيم لجنة اولياء المدرسة المعمدانية |  2019-03-16 23:05:55 زيدان يستهل الولاية الثانية بانتصار على سيلتا فيجو |  2019-03-16 23:03:23 اشتية يواصل مشاوراته لتشكيل الحكومة |  2019-03-16 23:01:27 مدرسة كفر قاسم الشاملة تشارك في المؤتمر السادس للكيمياء |  2019-03-16 19:03:59 كانتي يجذب أنظار ريال مدريد ويوفنتوس |  2019-03-16 19:02:18 اهالي كفركنا يتظاهرون ضد مجزرة نيوزلاندا |  2019-03-16 19:00:35 روسيا تفتتح قنصليتين في الناصرة وكفرياسيف وتعيين د امين صفيه قنصلاً عاماً فخرياً في الشمال |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اصابات خطيرة في عملية اطلاق نار قرب اريئيل وفرار المنفذ



  |     |   اضافة تعليق



اصيب شخص بجراح خطيرة بعملية اطلاق نار قرب مفترق مستوطنة "ارئيل".


واضافت المصادر ان منفذ العملية سيطر على سلاح المصاب وفر هاربا، واطلق النار .

ذكرت مصادر صحفية ان اطلاق نار وقع قرب مفترق مستوطنة "ارئيل" شمال مدينة سلفيت، واصابة خطيرة بالمكان.

وهرعت قوات  الجيش والشرطة الى المكان ويجري فحص خلفية الحادثة.


وجاء في بيان لاحق من الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية تقدم الاسعافات لثلاثة مصابين بينهم مصاب بجراح بالغة الخطورة واخرين بجراح خطيرة .
اصابات خطيرة في عملية اطلاق نار قرب اريئيل وفرار المنفذ




كلمات متعلقة

اصابات, خطيرة, في, عملية, اطلاق, نار, قرب, اريئيل, وفرار, المنفذ,

تابعونــا

تمرين الطوارىء في ابتدائية ابن سينا في كفرمندا تمرين الطوارىء في ابتدائية ابن سينا في كفرمندا 2019-03-17 | 10:17:18

‏ شارك طلاب مدرسة ابن سينا الابتدائية في كفرمندا بتمرين الطوارئ القطري لجهاز...

المحكمة تمهل الاوقاف 60 يوما حتى اغلاق باب الرحمة المحكمة تمهل الاوقاف 60 يوما حتى اغلاق باب الرحمة 2019-03-17 | 10:09:11

أمهلت المحكمة وزارة الاوقاف في القدس 60 يوما حتى تغلق مصلى باب الرحمة. وذكرت...

اعتقال 3 اشخاص خلال شجار واحراق منزل في شفاعمرو اعتقال 3 اشخاص خلال شجار واحراق منزل في شفاعمرو 2019-03-17 | 10:04:01

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن الشرطة اعتقلت 3 اشخاص (20-50) بشبهة...

مصرع عامل (38عاماً) في المنطقة الصناعية نتيفوت بالنقب مصرع عامل (38عاماً) في المنطقة الصناعية نتيفوت بالنقب 2019-03-17 | 09:30:30

لقي عامل يبلغ من العمر 38 عاماً مصرعه اثر اصابته اثناء عمله في المنطقة الصناعية...

سقوط عامل في هرتسليا واصابته حرجة سقوط عامل في هرتسليا واصابته حرجة 2019-03-17 | 07:40:11

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ كايد ظاهر :"سقوط عامل من الطابق...

الطقس:ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة الطقس:ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة 2019-03-17 | 07:04:22

اليوم الأحد ، يكون الجو غائما ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء...

الناصرة:حفل فني خاص بتنظيم لجنة اولياء المدرسة المعمدانية الناصرة:حفل فني خاص بتنظيم لجنة اولياء المدرسة المعمدانية 2019-03-16 | 22:08:08

بتنظيم لجنة أولياء المدرسة المعمدانية في مدينة الناصرة , أقيم مساء السبت في قاعة...

مدرسة كفر قاسم الشاملة تشارك في المؤتمر السادس للكيمياء مدرسة كفر قاسم الشاملة تشارك في المؤتمر السادس للكيمياء 2019-03-16 | 23:01:27

شاركت مدرسة كفر قاسم الشاملة يوم الخميس 13-3-2019 في المؤتمر السادس للكيمياء والذي...

اهالي كفركنا يتظاهرون ضد مجزرة نيوزلاندا اهالي كفركنا يتظاهرون ضد مجزرة نيوزلاندا 2019-03-16 | 19:02:18

بتنظيم اللجنة الشعبية في كفركنا, تظاهر العشرات من اهالي البلدة عصر اليوم السبت ضد...

روسيا تفتتح قنصليتين في الناصرة وكفرياسيف وتعيين د امين صفيه قنصلاً عاماً فخرياً في الشمال روسيا تفتتح قنصليتين في الناصرة وكفرياسيف وتعيين د امين صفيه قنصلاً عاماً فخرياً في الشمال 2019-03-16 | 19:00:35

بنيل وموافقة الخارجية الإسرائيلية ,السفارة الروسية توسع نفوذها من منطقه بيسان...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اللد مواجهات اعتقال شبان تظاهرة القاء حجارة قنابل اصابة شرطي مصرع حامد ابو طه طعنا سكين بئر السبع قتل مشتبهين اعتقال رجلان امرأة يهود تامر نفار مشاركة واسعة حفل افلام حيفا الغاء ميري ريغيف شاب اعتقال حاول خطف سلاح جندي اسرائيلي قاعدة عسكرية الجنوب الشرطة اشرف عقيلة كفر كنا حادث طرق انفلاب سيارة نتسيرت عيليت شابة انقلاب سيارة حادث طرق الشارع الرئيسي يافة الناصرة ميديكال الطبي طاقم سقوط امطار دائرة الارصاد الجوية فريدة اغبارية ام الفحم مصرع شابة حادث طرق مروع شارع 6 ميزانيات تعليم 50 مليارد شاقل وزارة المعارف بينيت وزير لاول مرة تشييع جثمان نشأت ملحم قرية عرعره اليوم الاحد طلعة العذراء حيفا مسيرة سنوية البطريرك فؤاد طوال ستيلا مارس طالبات حراء عرابه يتظاهرن احتجاجا على حظر مؤسستهنعايد جميل عويسات باقة الغربية وفاة وعكة صحية المت به خلال قيادته سيارة تخليص طفل يد علقت داخل مضخة فندق البحر الميت بركة سباحة انقاذ اسعافحورة مقيد سلاسل حديدية عامود بيت توقيف النقب شقيقه . تحقيق الشرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com