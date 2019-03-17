اصابات, خطيرة, في, عملية, اطلاق, نار, قرب, اريئيل, وفرار, المنفذ,

واضافت المصادر ان منفذ العملية سيطر على سلاح المصاب وفر هاربا، واطلق النار .ذكرت مصادر صحفية ان اطلاق نار وقع قرب مفترق مستوطنة "ارئيل" شمال مدينة سلفيت، واصابة خطيرة بالمكان.وهرعت قوات الجيش والشرطة الى المكان ويجري فحص خلفية الحادثة.وجاء في بيان لاحق من الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية تقدم الاسعافات لثلاثة مصابين بينهم مصاب بجراح بالغة الخطورة واخرين بجراح خطيرة .

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