اصابات, خطيرة, في, عملية, اطلاق, نار, قرب, اريئيل, وفرار, المنفذ,

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شارك طلاب مدرسة ابن سينا الابتدائية في كفرمندا بتمرين الطوارئ القطري لجهاز...
أمهلت المحكمة وزارة الاوقاف في القدس 60 يوما حتى تغلق مصلى باب الرحمة. وذكرت...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن الشرطة اعتقلت 3 اشخاص (20-50) بشبهة...
لقي عامل يبلغ من العمر 38 عاماً مصرعه اثر اصابته اثناء عمله في المنطقة الصناعية...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ كايد ظاهر :"سقوط عامل من الطابق...
اليوم الأحد ، يكون الجو غائما ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء...
بتنظيم لجنة أولياء المدرسة المعمدانية في مدينة الناصرة , أقيم مساء السبت في قاعة...
شاركت مدرسة كفر قاسم الشاملة يوم الخميس 13-3-2019 في المؤتمر السادس للكيمياء والذي...
بتنظيم اللجنة الشعبية في كفركنا, تظاهر العشرات من اهالي البلدة عصر اليوم السبت ضد...
بنيل وموافقة الخارجية الإسرائيلية ,السفارة الروسية توسع نفوذها من منطقه بيسان...