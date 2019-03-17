المحكمة, تمهل, الاوقاف, 60, يوما, حتى, اغلاق, باب, الرحمة,

وذكرت المصادر ان القرار سيكون واضحا مع نهاية جلسة المحكمة الرئيسية بخصوص باب الرحمة الجارية الان.

أمهلت المحكمة وزارة الاوقاف في القدس 60 يوما حتى تغلق مصلى باب الرحمة.

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