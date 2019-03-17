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المحكمة تمهل الاوقاف 60 يوما حتى اغلاق باب الرحمة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أمهلت المحكمة وزارة الاوقاف في القدس 60 يوما حتى تغلق مصلى باب الرحمة.


وذكرت المصادر ان القرار سيكون واضحا مع نهاية جلسة المحكمة الرئيسية بخصوص باب الرحمة الجارية الان.
المحكمة تمهل الاوقاف 60 يوما حتى اغلاق باب الرحمة




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