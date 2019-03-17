اعتقال, 3, اشخاص, خلال, شجار, واحراق, منزل, في, شفاعمرو,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن الشرطة اعتقلت 3 اشخاص (20-50) بشبهة ضلوعهم في شجار واحراق منزل بمدينة شفاعمرو صباح اليوم الاحد .

وأضاف البيان ان شجار عائلي وقع في مدينة شفاعمرو خلاله تم اضرام النيران في احد البيوت دون وقوع اصابات .