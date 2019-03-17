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اعتقال 3 اشخاص خلال شجار واحراق منزل في شفاعمرو



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن الشرطة اعتقلت 3 اشخاص (20-50) بشبهة ضلوعهم في شجار واحراق منزل بمدينة شفاعمرو صباح اليوم الاحد .


وأضاف البيان ان شجار عائلي وقع في مدينة شفاعمرو خلاله تم اضرام النيران في احد البيوت دون وقوع اصابات .
اعتقال 3 اشخاص خلال شجار واحراق منزل في شفاعمرو




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