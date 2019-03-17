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مصرع عامل (38عاماً) في المنطقة الصناعية نتيفوت بالنقب



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



لقي عامل يبلغ من العمر 38 عاماً مصرعه اثر اصابته اثناء عمله في المنطقة الصناعية بنتفوت بعد اصطدام جرافة صغيرة به .ظ


الطواقم الطبية هرعت للمكان واعلنت وفاة العامل بعد اصابته بجراح بالغة الخطورة .

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .


الصورة للتوضيح فقط
مصرع عامل (38عاماً) في المنطقة الصناعية نتيفوت بالنقب




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