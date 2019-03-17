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سقوط عامل في هرتسليا واصابته حرجة



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ كايد ظاهر :"سقوط عامل من الطابق الرابع في عماره في هرتسليا، طواقم الاطفاء والانقاذ تعمل على تخليصه ووصفت حالته بالخطيره.
سقوط عامل في هرتسليا واصابته حرجة




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