شرطة, نيوزيلندا:, متهم, واحد, في, مجزرة, المسجدين,

أعلن مفوض شرطة نيوزيلندا، مايك بوش، ارتفاع حصيلة شهداء الهجوم الارهابي على المسجدين في مدينة كرايست تشيرتش إلى 50 شخصا، مؤكدا اعتقال شخص واحد فقط على ذمة التحقيق في مجزرة المسجدين.

وأضاف بوش أن عدد المصابين أيضا 50 شخصا، مشيرا إلى أن الشرطة نشرت لائحة بأسماء ضحايا الهجوم الارهابي.وأكد بوش أن الحراسة الأمنية حول المساجد ستستمر حتى التأكد من انعدام أي تهديدات.كما قال إن المتهم برينتون تارانت حصل على رخصة حمل السلاح في نيوزيلندا عام 2017.