شرطة, نيوزيلندا:, متهم, واحد, في, مجزرة, المسجدين,

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تستمر في العاصمة باريس احتجاجات السبت الثامنة عشرة (18) لحركة "السترات الصفراء"،...
انفرد موقع "إندبندنت عربية" الإخباري بنشر نبأ مفاده أن القاهرة استضافت الأسبوع...
قررت محكمة في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية تمديد فترة اعتقال المشبوه بتنفيذ...
قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن إن المتهم الرئيسي في الهجوم الإرهابي...
شددت عدة مدن أوروبية، الجمعة، تعزيزاتها الأمنية حول المساجد، على خلفية الهجوم...
أدان "حزب الله" اللبناني بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف اليوم الجمعة مسجدين في...
أعرب البابا فرانسيس بابا الفاتيكان عن تضامنه مع الشعب النيوزيلندي وخاصة الجالية...
كشفت المعلومات الواردة من نيوزيلندا عقب المجزرة التي استهدفت مسجدين، سقوط العديد...
أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم مقتل أحد رعاياها وإصابة 5 آخرين في واقعة...
نشر برينتون تارانت المنفذ المفترض لهجوم المسجدين في مدينة كرايست تشيرش...