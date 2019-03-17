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الطقس:ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة



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اليوم الأحد ، يكون الجو غائما ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة الى شديدة البرودة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية  معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر: تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن تدني مدى الرؤيا الافقية، والتزحلق على الطرقات.
الطقس:ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة




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