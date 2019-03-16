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الناصرة:حفل فني خاص بتنظيم لجنة اولياء المدرسة المعمدانية



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



بتنظيم لجنة أولياء المدرسة المعمدانية في مدينة الناصرة , أقيم مساء السبت في قاعة بركوفيتش في نتسيرت عليت برنامج فني حاص بعنوان"مشروعنا" بمشاركة المئات من الطلاب واولياء الامور .


تحلل الحفل عروض فنية مميزة بحضور مدير المدرسة الدكتور اسامه معلم والهيئة التدريسية , حيث تخلل الحفل عرض مواهب للطلاب تخلل رقص,غناء, وعزف بقيادة المايسترو نزار الخاطر .

كما وتخلل الحفل فقرة فنية للفنانة ماريا جبران خريجة المدرسة , كما وكان ضمن البرنامج معرض لبيع اللوحات المصورة من انتاج الطلاب .




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