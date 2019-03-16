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زيدان يستهل الولاية الثانية بانتصار على سيلتا فيجو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



انتصر ريال مدريد، بنتيجة (2-0)، على سيلتا فيجو، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الليجا، في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو"، في أول مباراة للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، بعد عودته لقيادة الملكي.

وسجل هدفي ريال مدريد، إيسكو في الدقيقة 62، وجاريث بيل في الدقيقة 77.
وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد سيلتا فيجو عند 25 نقطة في المركز الثامن عشر.




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