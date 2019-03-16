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إذا كنت من مدمني تناول البيض.. فإليك هذا الخبر!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وجدت دارسة جديدة أن تناول ما يصل إلى ثلاث بيضات أسبوعيًا يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية التي يمكن أن تؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية، بحسب صحيفة تلغراف البريطانية.

ومنذ عام 2007 كانت مؤسسة القلب البريطانية (BHF) قد نصحت بأهمية الحد من استهلاك البيض والاكتفاء بثلاث بيضات فقط في الأسبوع، في حين أن هيئة الخدمات الصحية البريطانية ليس لها أية توجهات بهذا الخصوص.
الدراسة الجديدة أجرتها شركة Northwestern Medicine الأميركية، جاء من خلالها أن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من البيض والكوليسترول الغذائي، يعرضون أنفسهم أكثر لخطر أمراض القلب والأوعية الدموية والموت المبكر.
هل البيض سيئ؟منذ سنوات يدور جدل حول أكل البيض، وهل هو سيئ للصحة؟!
وقد جاءت الدراسة الجديدة لتؤكد الإفادات السابقة لمؤسسة القلب البريطانية، إذ إن ثلاث إلى أربع بيضات بما يعادل 300 ملليغرام من الكوليسترول الغذائي يوميًا، ترفع من المخاطر الصحية مقارنة بمن يتناولون كميات أقل.
وقد ذكر الدكتور فيكتور تشونغ، الباحث الرئيسي في الدراسة من قسم الطب الوقائي في كلية الطب بجامعة نورث ويسترن في شيكاغو بحسب سي إن إن، أن "البيض خاصة صفار البيض مصدر رئيسي للكوليسترول الغذائي".
وفي الدراسة التي نشرت يوم الجمعة في المجلة الطبية JAMA، أشار تشونغ وزملاؤه إلى أن بيضة واحدة كبيرة تحتوي على حوالي 186 ملليغرام من الكوليسترول.
عينات الفحصفحص الباحثون بيانات لست مجموعات دراسة أميركية، بالإضافة إلى متابعة أكثر من 29000 شخص لمدة 17.5 عام في المتوسط.
على مدى فترة المتابعة، حدثت ما مجموعه 5400 حالة من أمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك 1302 من السكتات الدماغية القاتلة وغير المميتة، و1897 حادثًا من قصور القلب المميت وغير المميت، و113 حالة وفاة بأمراض القلب، فيما توفي 6132 مشاركًا آخرون لأسباب أخرى.
وقد أظهر تحليل تشونغ بأن استهلاك 300 ملليغرام إضافية من الكوليسترول الغذائي في اليوم يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 3.2 بالمئة، ومخاطر الوفاة المبكرة بنسبة 4.4 بالمئة.
ووجد الباحثون أن كل نصف بيضة يتم استهلاكها يوميًا يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 1.1 بالمئة وارتفاع خطر الوفاة المبكرة بنسبة 1.9 بالمئة.
إذا كنت من مدمني تناول البيض.. فإليك هذا الخبر!




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