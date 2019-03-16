اشتية يواصل مشاوراته لتشكيل الحكومة

واصل رئيس الوزراء، المكلّف بتشكيل الحكومة، د. محمد اشتية، اليوم السبت، مشاوراته مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية لتشكيل حكومة تمثل مختلف مكونات الشعب الفلسطيني. والتقى د. اشتية مع وفد من الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" برئاسة أمينه العام وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت. وفي لقاء آخر، اجتمع مع وفد من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين برئاسة نائب أمينها العام قيس عبد الكريم. وشارك في اللقاء الأول عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، وشارك في الثاني، إلى جانب الأحمد، نائب رئيس حركة فتح محمود العالول. وبحث اللقاءان مشاركة فصائل منظمة التحرير في الحكومة وتوقعاتها منها، وبرنامج الحكومة وآليات المشاركة الفاعلة في تعزيز صمود المواطن الفلسطيني ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية.