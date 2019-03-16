مدرسة, كفر, قاسم, الشاملة, تشارك, في, المؤتمر, السادس, للكيمياء,

شاركت مدرسة كفر قاسم الشاملة يوم الخميس 13-3-2019 في المؤتمر السادس للكيمياء والذي تنظمه مدرسة ابراهيم قاسم في الطيرة ضمن برنامج المبادرات الذي يقام بدعم من معهد وايزمن للعلوم.

تشارك عدة مدارس من المنطقة في هذا المؤتمر كل عام ويقدم طلابها عروضا كيميائية وتجارب متنوعة وشيقة.تخلل المؤتمر محاضرة رائعة للدكتور والباحث في الكيمياء يوسف أيوب من الفريديس تحت عنوان: ((لحظة في نفق الزمن، من الكيمياء حتى علوم تطور الأدوية)).كما قدم طلاب كلية الكيمياء في جامعة بار ايلان عروضا وتجارب شيقة جذبت جمهور طلاب الكيمياء الحاضرين من مختلف المدارس ،قبل ان يتوزعوا كل إلى محطته لتقديم عروضهم لزملائهم في التخصص.