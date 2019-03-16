مدرسة, كفر, قاسم, الشاملة, تشارك, في, المؤتمر, السادس, للكيمياء,

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بتنظيم لجنة أولياء المدرسة المعمدانية في مدينة الناصرة , أقيم مساء السبت في قاعة...
بتنظيم اللجنة الشعبية في كفركنا, تظاهر العشرات من اهالي البلدة عصر اليوم السبت ضد...
بنيل وموافقة الخارجية الإسرائيلية ,السفارة الروسية توسع نفوذها من منطقه بيسان...
احتجاجاً على المجزرة البشعة التي ارتكبت بحق المصلين الآمنين، في مسجدين في مدينة...
بتنظيم الجبهة الدمقراطية والعربية للتغيير , تظاهر العشرات من اهالي طمرة ظهر اليوم...
الهجوم الإرهابي الذي استهدف مصلين في مسجدين في نيوزيلندا، أمس الجمعة، أدى لوفاة...
أقامت المدرسة الإعدادية الحديقة (أ) يافة الناصرة برنامجًا خاصًا تخليدًا و وفاءًا...
تظاهر العشرات من اهالي الناصرة ظهر اليوم السبت ضد العملية الارهابية التي نفذها...
جاء في بيان صادر عن جبهة يافة الناصرة:"يا أهالي يافة الناصرة الكرام، تعودنا على...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال انه تم القاء مفرقعات على منزل في بلدة...