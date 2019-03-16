تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-16 22:08:08 الناصرة:حفل فني خاص بتنظيم لجنة اولياء المدرسة المعمدانية |  2019-03-16 23:05:55 زيدان يستهل الولاية الثانية بانتصار على سيلتا فيجو |  2019-03-16 23:03:23 اشتية يواصل مشاوراته لتشكيل الحكومة |  2019-03-16 23:01:27 مدرسة كفر قاسم الشاملة تشارك في المؤتمر السادس للكيمياء |  2019-03-16 19:03:59 كانتي يجذب أنظار ريال مدريد ويوفنتوس |  2019-03-16 19:02:18 اهالي كفركنا يتظاهرون ضد مجزرة نيوزلاندا |  2019-03-16 19:00:35 روسيا تفتتح قنصليتين في الناصرة وكفرياسيف وتعيين د امين صفيه قنصلاً عاماً فخرياً في الشمال |  2019-03-16 18:53:16 لقاء سري بين رئيس الشاباك وقادة من حماس في القاهرة |  2019-03-16 15:40:11 مجلس طرعان المحلي ينظم وقفة احتجاجية على مجزرة نيوزلندا |  2019-03-16 15:37:11 طمرة:وقفة احتجاجية للجبهة والعربية للتغيير ضد مجزرة نيوزلندا |  2019-03-16 15:35:44 فلسطينيان من مؤسسي مسجد النور بين ضحايا الهجوم الإرهابي |  2019-03-16 15:30:04 الإعدادية الحديقة يافة الناصرة ببرنامج تخليد ووفاء لروح المربي المرحوم د. عفو خليلية‎ |  2019-03-16 15:26:31 حاتم العراقي يحيي حفلاً بمهرجان التسامح بالجامعة الأمريكية في الإمارات ويستعد لحفل السعودية |  2019-03-16 14:20:14 وقفة احتجاجية في الناصرة ضد العملية الارهابية في نيوزلندا |  2019-03-16 12:30:30 تمديد فترة اعتقال مرتكب مجزرة كرايست تشيرش النيوزيلندية |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مدرسة كفر قاسم الشاملة تشارك في المؤتمر السادس للكيمياء



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



شاركت مدرسة كفر قاسم الشاملة يوم الخميس 13-3-2019 في المؤتمر السادس للكيمياء والذي تنظمه  مدرسة ابراهيم قاسم في الطيرة ضمن برنامج المبادرات الذي يقام بدعم من معهد وايزمن للعلوم.

 
تشارك عدة مدارس من المنطقة في هذا المؤتمر كل عام ويقدم طلابها عروضا كيميائية وتجارب متنوعة وشيقة.
 
تخلل المؤتمر محاضرة رائعة للدكتور والباحث في الكيمياء يوسف أيوب من الفريديس تحت عنوان: ((لحظة في نفق الزمن، من الكيمياء حتى علوم تطور الأدوية)).
 
كما قدم طلاب كلية الكيمياء في جامعة بار ايلان عروضا وتجارب شيقة جذبت جمهور طلاب الكيمياء الحاضرين من مختلف المدارس ،قبل ان يتوزعوا كل إلى محطته لتقديم عروضهم لزملائهم في التخصص. 





كلمات متعلقة

مدرسة, كفر, قاسم, الشاملة, تشارك, في, المؤتمر, السادس, للكيمياء,

تابعونــا

الناصرة:حفل فني خاص بتنظيم لجنة اولياء المدرسة المعمدانية الناصرة:حفل فني خاص بتنظيم لجنة اولياء المدرسة المعمدانية 2019-03-16 | 22:08:08

بتنظيم لجنة أولياء المدرسة المعمدانية في مدينة الناصرة , أقيم مساء السبت في قاعة...

اهالي كفركنا يتظاهرون ضد مجزرة نيوزلاندا اهالي كفركنا يتظاهرون ضد مجزرة نيوزلاندا 2019-03-16 | 19:02:18

بتنظيم اللجنة الشعبية في كفركنا, تظاهر العشرات من اهالي البلدة عصر اليوم السبت ضد...

روسيا تفتتح قنصليتين في الناصرة وكفرياسيف وتعيين د امين صفيه قنصلاً عاماً فخرياً في الشمال روسيا تفتتح قنصليتين في الناصرة وكفرياسيف وتعيين د امين صفيه قنصلاً عاماً فخرياً في الشمال 2019-03-16 | 19:00:35

بنيل وموافقة الخارجية الإسرائيلية ,السفارة الروسية توسع نفوذها من منطقه بيسان...

مجلس طرعان المحلي ينظم وقفة احتجاجية على مجزرة نيوزلندا مجلس طرعان المحلي ينظم وقفة احتجاجية على مجزرة نيوزلندا 2019-03-16 | 15:40:11

احتجاجاً على المجزرة البشعة التي ارتكبت بحق المصلين الآمنين، في مسجدين في مدينة...

طمرة:وقفة احتجاجية للجبهة والعربية للتغيير ضد مجزرة نيوزلندا طمرة:وقفة احتجاجية للجبهة والعربية للتغيير ضد مجزرة نيوزلندا 2019-03-16 | 15:37:11

بتنظيم الجبهة الدمقراطية والعربية للتغيير , تظاهر العشرات من اهالي طمرة ظهر اليوم...

فلسطينيان من مؤسسي مسجد النور بين ضحايا الهجوم الإرهابي فلسطينيان من مؤسسي مسجد النور بين ضحايا الهجوم الإرهابي 2019-03-16 | 15:35:44

الهجوم الإرهابي الذي استهدف مصلين في مسجدين في نيوزيلندا، أمس الجمعة، أدى لوفاة...

الإعدادية الحديقة يافة الناصرة ببرنامج تخليد ووفاء لروح المربي المرحوم د. عفو خليلية‎ الإعدادية الحديقة يافة الناصرة ببرنامج تخليد ووفاء لروح المربي المرحوم د. عفو خليلية‎ 2019-03-16 | 15:30:04

أقامت المدرسة الإعدادية الحديقة (أ) يافة الناصرة برنامجًا خاصًا تخليدًا و وفاءًا...

وقفة احتجاجية في الناصرة ضد العملية الارهابية في نيوزلندا وقفة احتجاجية في الناصرة ضد العملية الارهابية في نيوزلندا 2019-03-16 | 14:20:14

تظاهر العشرات من اهالي الناصرة ظهر اليوم السبت ضد العملية الارهابية التي نفذها...

جبهة وحدة يافة الناصرة - التضليل لا يخفي التقصير وعدم المهنية!! جبهة وحدة يافة الناصرة - التضليل لا يخفي التقصير وعدم المهنية!! 2019-03-16 | 12:18:00

جاء في بيان صادر عن جبهة يافة الناصرة:"يا أهالي يافة الناصرة الكرام، تعودنا على...

القاء مفرقعات على منزل في ساجور واعتقال مشتبه القاء مفرقعات على منزل في ساجور واعتقال مشتبه 2019-03-16 | 10:57:34

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال انه تم القاء مفرقعات على منزل في بلدة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids انقلاب سيارة شارع شفاعمرو الناصرة بئر المكسور طرق مستشفى شرطة زجاجات . حارقة القاء خيمة مدرسة بلدة أشبال قرب سخنين منطقة مسجاف سقط من ارتفاع كفر مندا اسعاف مستشفى متوسطة قرية عكا لقاء معايدة لابناء الطائفة المسيحية عيد الفصح المجيد مدينة وجهاء مسلمين دروز بهائين كفر ياسيف صاحب كراج ابتزاز تبييض اموال مصادرة 15 ملبون شيكل سخنين بيتار الدوحة شرطة ثكنة عسكرية جمهور مشجعين كرة قدم مباراة خسارة اتحاد ابناء محمد شامي رئيس مجلس محلي الجديدة المكر جلسة تصويت ميزانية اطلاق نار مبنى مجهولون بث مباشر ريال مدريد مباشر الدوري الاسباني مباشر الدوري الاسباني بث مباشر ريال مدريد مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين اصابة عامل حادث عمل ورشة بلدة كفر ياسيف سقط عليه جسم ثقيل مستشفى شرطة مكة المكرمة حج اداء مناسك محمد عواد محرر الصنارة صحيفة زوجته اجواء الحج زيدان عابد اسراء الناصرة العفولة صحة تتحسن سكين تشكل خطرا شجار عنيف اطلاق نار طمرة مدينة شرطة اصابات تحقيق مقهى اصابتان عيسى ابو القيعان اتهام ادنته حورة السجن 3 سنوات داعش سوريا تمديد اعتقال سائق الشاحنة الحادث الدامي قرب الفريديس مصرع تحت تأثر المخدرات يافا اولجا اينجي نعيم طفلة سكان حيفا كفر مندا قتل شابة عربية جثة شمال البلاد احدى سكان قرى علامات عنف العثور
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com