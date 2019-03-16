باريس: استمرار احتجاجات السترات الصفراء وحرق سيارات ومتاجر

تستمر في العاصمة باريس احتجاجات السبت الثامنة عشرة (18) لحركة "السترات الصفراء"، وأصيب اليوم خلال المظاهرات احد عشر (11) شخصا بصورة طفيفة اثر حريق افتعله المحتجون في فرع لاحد البنوك. وشارك في هذه المظاهرات حوالي عشرة الاف شخص بينهم عناصر جماعات متطرفة من خارج فرنسا، بحيث اقدموا على احراق سيارات للشرطة ومحال تجارية في جادة الشانزالزيه. كما قاموا بتخريب متاجر لعلامات تجارية فاخرة. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والذي انتشر عبر الشارع المحيط بقوس النصر، وشب حريق خارج متجر للشطائر في شارع الشانزليزيه، وشوهدت سيارة مشتعلة في المكان. وتدخلت قوات من مكافحة الشغب الفرنسية بقوات معززة بلغت قوامها حوالي خمسة الاف شرطي لفض الاحتجاجات العنيفة، واعتقلت مائة وتسعة وعشرين من المشاغبين على ذمة التحقيق. وقد أمر وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير الشرطة بالرد على الأعمال غير المقبولة، وأدان الذين يدعون إلى العنف ونشر الفوضى في باريس.