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كانتي يجذب أنظار ريال مدريد ويوفنتوس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم السبت، أن النجم الفرنسي نجولو كانتي، لاعب تشيلسي، ضمن اهتمامات ريال مدريد ويوفنتوس، في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن كانتي قد يتلقى عروضًا مثيرة للرحيل عن تشيلسي عقب نهاية هذا الموسم، والانتقال إلى ريال مدريد أو اليوفي.
وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم توقيع كانتي لعقد جديد مع تشيلسي في الموسم الحالي يمتد حتى 2023، فإن هذا لن يحبط مخططات الميرنجي والسيدة العجوز.
وأكدت أن ريال مدريد يراقب وضع كانتي عن كثب، خاصة عقب عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان إلى قلعة سانتياجو برنابيو.
أما يوفنتوس فيريد دعم وسط ملعبه بلاعب جديد، إلى جانب الويلزي آرون رامزي الذي سينتقل إلى تورينو في الموسم المقبل في صفقة مجانية قادمًا من آرسنال.
يذكر أن تقارير صحفية تحدثت عن معاناة كانتي في تشيلسي هذا الموسم، بسبب قيام ماوريسيو ساري، مدرب البلوز بتغيير مركزه.
كانتي يجذب أنظار ريال مدريد ويوفنتوس




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