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اهالي كفركنا يتظاهرون ضد مجزرة نيوزلاندا



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بتنظيم اللجنة الشعبية في كفركنا, تظاهر العشرات من اهالي البلدة عصر اليوم السبت ضد العملية الارهابية التي نفذها مواطن استرالي في نيوزلندا امس مما ادى الى مقتل 49 شخصا كانوا يؤدون الصلاة في المسجد.


رفع المتظاهرون شعارات منددة بالعمليات الارهابية .




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