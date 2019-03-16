لقاء, سري, بين, رئيس, الشاباك, وقادة, من, حماس, في, القاهرة,

انفرد موقع "إندبندنت عربية" الإخباري بنشر نبأ مفاده أن القاهرة استضافت الأسبوع المنصرم لقاءً سرياً، بين رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) نداف أرغمان وقادة من حركة حماس، بوساطة من رئيس الاستخبارات المصرية اللواء عباس كامل. وأضاف الموقع أن أرغمان شدد على مسألة الشابين المحتجزيْن في قطاع غزة، وجثماني الجنديين شاؤول وغولدِن، وكذلك أكد ضرورة التهدئة المطلقة التي تتضمن وقف "مسيرات العودة"، و"الإرباك الليلي"، وغيرها. وفي المقابل أعرب رئيس الشاباك عن استعداد إسرائيل لتخفيف الحصار على القطاع. وحسب الموقع، فإن أجواء اللقاء كانت إيجابية، إذ إن بعض الحاضرين من الجانب الحمساوي تحدثوا بالعبرية التي أتقنوها في سجون إسرائيل. هذا ولم تعقب أي جهة إسرائيلية على اللقاء. كما ورفضت حماس التعليق على هذا الاجتماع، وقالت مصادر في حماس ان جهودا مصرية تبذل من قبل مصر لأجل الوصول الى تفاهمات بين الجانبين. ويبدو ان الوساطة المصرية بدأت تلعب دورا هاما في التهدئة في ظل التوتر الأخير الذي ساد المنطقة بعد اطلاق صاروخين باتجاه تل ابيب والرد الإسرائيلي بقصف نحو 100 موقع تابع لحماس والجهاد الإسلامي.