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روسيا تفتتح قنصليتين في الناصرة وكفرياسيف وتعيين د امين صفيه قنصلاً عاماً فخرياً في الشمال



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بنيل وموافقة الخارجية الإسرائيلية ,السفارة الروسية توسع نفوذها من منطقه بيسان الى شمال البلاد وذلك بإقامة قنصليتين في مدينه البشارة (الناصره) وكفرياسيف مسقط راس الدكتور امين.


من عاصمه السماء مدينه الصلاة،حاضنة  هيكل سليمان وكنيسة القيامة والمسجد الأقصى,  محط انظار العالم ، المرسى الأمين لكل الشاخصين  إليها من كل حدب وصوب يقدمون على مذابحها ذبائح السلام ، مرددين مع سيدة الأرز فيروز  "عيوننا إليك ترحل كل يوم، تدور في اروقة المعابد ... ،يا مدينة الصلاة اصلي" .
اجتمع يوم الاربعاء المنصرم  في وزارة الخارجية الاسرائيلية في القدس ، لفيف من الشخصيات رفيعة المستوى من سفراء وقناصل وممثلين عن وزارة الخارجية الإسرائيليه وممثيلين عن السفارة الروسية. إحتفاء ببشرى منح د.آمين صفيه القنصل الفخري العام لروسيا الاتحادية  في إسرائيل منطقه نفوذ جديدة من منطقة بيسان جنوبا الى منطقة الشمال لتشمل الناصره وضواحيها ، بيسان وضواحيها ، طبريا ضواحيها وعكا وضواحيها حتى مرتفعات الجولان.
وقد حضر هذا الحفل المهيب السادة الاتية اسمائهم :اناتولي فيكوروڤ سفير روسيا الإتحاديه وزوجتة أولغا والسيد دنيس بارانشوك مدير المركز الثقافي الروسي والسيد إيچور مارتينوف الملحق الثقافي في السفاره الروسية ورئيس مجلس محلي كفرياسيف المحامي شادي شويري ونائبه السيد زاهي مساعدة والأب عطالله مخولي، وعائلة المحتفى به.
 وقد افتتح رئيس قسم الإحتفالات الطقسيه في وزاره  الخارجية الإسرائيلية السيد ميرون روبن اللقاء ، والذي اثنى بكلمته الموجزة والمعبرة على عمل القنصل السيد د.امين صفية المحتفى به مشيدا بتميزه بأدائة لمهمته ققنصل خير قيام وعلاقته الحميمه مع الوزارة ووصفه بالجسر الذي يلتقي عليه ابناء الشعبين اليهودي والعربي في دولة اسرائيل وعند انهاء كلمته اعطى حق الكلام للسيد اليكس بن تسفي مدير قسم العلاقات مع اوروبا الشرقيه الذي اشاد بعمل القنصل د.امين صفية على جميع الأصعدة وانه الرجل المناسب في المكان المناسب ومن ثم تكلم دياكن القناصله العامه الفخريين السيد جاد بروبير وتغنى هو الاخر بالقنصل د.آمين على انه الصديق الصدوق له وعن معرفته الشخصية به، وأشاد بمواقفه الباسلة وعلاقته به التى يفتخر بها ، كما وتكلم السيد شادي شويري رئيس مجلس كفرياسيف إذ اشار ان كفرياسيف القرية الجليلية الوادعة،  التى تنجب ليس لذاتها فقط بل وللعالم، نجباء وقاده على مثال القنصل السيد امين وأشار الاخير بدوره المعطاء في مجال توزيع المنح  على مر السنوات الاخيرة وأتاحه امكانية الدراسة في دوله روسيا لأبنائنا الطلبة بمنح كامله.

كما وطالب رئيس المجلس المحلي لكفرياسيف السيد شادي شويري بإقامة مبنى القنصليه في قرية كفرياسيف وتم الموافقة مباشره على ذلك من قبل مسؤولي وزاره الخارجية الاسرائيلية والسفير الروسي بالإضافة الى مكتب القنصليه في الناصره .
وقد بارك ممثل الكنيسة الروسية الأب نيكين والأب عطا الله مخولي كاهن رعيه الروم الاورثوذكس في قرية كفرياسيف مهنئيين القنصل العام على هذا التقدم الذي هو اهلٌ له .
في رده على طلب الرئيس شادي شويري اعلن الدكتور امين مباشره عن موافقته بافتتاح مبنى للقنصلية في بلده كفرياسيف.

بعد انتهاء الكلمات تم تسليم اوراق الاعتماد الرسميه من قبل رئيس قسم الاحتفالات الطقسيه في وزارة الخارجية الاسرائيلية ميرون روبين والسفير الروسي السيد انطاولي فكتروف موقعه من قبل رئيس الدولة روبين ريفلين ونائبة وزير الخارجية وهكذا منذ تسليم الاوراق يتعبر د.امين صفيه قنصلا عاما في منطقة الشمال من بيسان حتى نهريا ومسؤول عن القنصليه في الناصرة وكفرياسيف.




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