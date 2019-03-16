مجلس, طرعان, المحلي, ينظم, وقفة, احتجاجية, على, مجزرة, نيوزلندا,

احتجاجاً على المجزرة البشعة التي ارتكبت بحق المصلين الآمنين، في مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش في نيوزيلندا، والتي راح ضحيتها قرابة 50 شهيداً، وأصيب فيها العشرات، شارك رئيس مجلس طرعان المحلي، مازن محمود عدوي وأعضاء وموظفو المجلس، والمركز الجماهيري، وأهالي القرية، في الوقفة التضامنية والاحتجاجية التي دعا إليها المجلس المحلي.

وألقى رئيس المجلس، مازن محمود عدوي كلمة قصيرة دعا من خلالها إلى مكافحة وإدانة الإرهاب ونبذ العنصرية، وطلب من المشاركين قراءة الفاتحة على أرواح الضحايا الشهداء.