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طمرة:وقفة احتجاجية للجبهة والعربية للتغيير ضد مجزرة نيوزلندا



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بتنظيم الجبهة الدمقراطية والعربية للتغيير , تظاهر العشرات من اهالي طمرة ظهر اليوم السبت ضد العملية الارهابية التي نفذها مواطن استرالي في نيوزلندا امس مما ادى الى مقتل 49 شخصا كانوا يؤدون الصلاة في المسجد.


رفع المتظاهرون شعارات منددة بالعمليات الارهابية .




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