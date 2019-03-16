فلسطينيان, من, مؤسسي, مسجد, النور, بين, ضحايا, الهجوم, الإرهابي,

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احتجاجاً على المجزرة البشعة التي ارتكبت بحق المصلين الآمنين، في مسجدين في مدينة...
بتنظيم الجبهة الدمقراطية والعربية للتغيير , تظاهر العشرات من اهالي طمرة ظهر اليوم...
أقامت المدرسة الإعدادية الحديقة (أ) يافة الناصرة برنامجًا خاصًا تخليدًا و وفاءًا...
تظاهر العشرات من اهالي الناصرة ظهر اليوم السبت ضد العملية الارهابية التي نفذها...
جاء في بيان صادر عن جبهة يافة الناصرة:"يا أهالي يافة الناصرة الكرام، تعودنا على...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال انه تم القاء مفرقعات على منزل في بلدة...
وقع فجر اليوم السبت حادث طرق ذاتي في بلدة بقعاثا مما اسفر عن اصابة سائق من البلدة...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الساحل :"تحقق شرطة ام الفحم في حادث اطلاق نار...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر: حريق شب فجر اليوم في...
تتأثر البلاد اليوم السبت بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، لذا يكون الجو غائما...