الإعدادية, الحديقة, يافة, الناصرة, ببرنامج, تخليد, ووفاء, لروح, المربي, المرحوم, د., عفو, خليلية‎,

أقامت المدرسة الإعدادية الحديقة (أ) يافة الناصرة برنامجًا خاصًا تخليدًا و وفاءًا لروح المربي الفاضل المرحوم د. عفو خليلية مدير المدرسة الثانوية وذلك بحضور عائلة الفقيد. وقد إستهل البرنامج وتولى عرافته المربي شكري دهامشة وتحدث عن سيرة حياة المرحوم ودعا الجميع لوقوف دقيقة صمت حدادًا على روح المرحوم، ثم كانت قراءة عطرة لآيات من الذكر الحكيم وكلمة ألقاها المربي زهير أبو هلال. بعد ذلك ألقى مدير المدرسة أُ. مشهور عباس كلمته المؤثرة في وداع المرحوم وتلته الطالبة هزار خليلية من الصف السابع (ب)، كما وألقت المربية وجدان غميض كلمتها وقامت الطالبة براءة علي الصالح من الصف التاسع (د) بإلقاء قصيدة للشاعر سعود الأسدي في رثاء المرحوم زميله ورفيق دربه، في الختام ألقى كلمة العائلة نجل الفقيد عباس خليلية.