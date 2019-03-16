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حاتم العراقي يحيي حفلاً بمهرجان التسامح بالجامعة الأمريكية في الإمارات ويستعد لحفل السعودية



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أحيا "عندليب الأغنية العراقية" الفنان حاتم العراقي حفلاً غنائياً في الجامعة الأمريكية في الإمارات، ضمن فعاليات مهرجان التسامح الذي تضمن مجموعة فعاليات متنوعة، بحضور طلاب الجامعة وعائلاتهم وعدد كبير من الجمهور المدعو للمهرجان، وتنقل خلالها بين مجموعة كبيرة من المواويل الأغاني وسط تفاعل كبير بينه وبين الجمهور.

وقدم خلال وصلته الغنائية، أغنيته الشهيرة "شعلومك" بشكل دويتو مع ولده المطرب الشاب قصي حاتم، وذلك بشكل مباشر على المسرح، والتي لاقت إستحسان الحضور لما تضمنته من إحساس وتمازج واضح بينهما، وقد تم تكريمه من قبل مدير الجامعة عن مشاركته في هذا اليوم الإحتفالي.
هذا وطرح حاتم العراقي الفيديو كليب الخاص لأغنية "بكاش" جديده مع الحان الموسيقار الدكتور "طلال" من كلمات الشاعر خالد المريخي وتوزيع حسام كامل، وإخراج علاء الانصاري، والتي صورها في بيروت خلال الفترة الماضية.
ومن جانب آخر، وعلى صعيد الحفلات، يستعد حاتم العراقي لإحياء حفلاً جماهرياً في المملكة العربية السعودية في المنطقة الشرقية يوم 23 مارس 2019، والذي شاركه بها الفنان الكويتي نبيل شعيل، وتحت إشراف ومتابعة الهيئة العالم للترفيه، ومن تنظيم روتانا للصوتيات والمرئيات، وهي من الحفلات الجماهرية المتوقع أن تحمل جماهرية كبيرة في الحضور، حيث ستقام في منطقة القطيف بمركز الأمير فيصل بن فهد للمناسبات.




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