حاتم, العراقي, يحيي, حفلاً, بمهرجان, التسامح, بالجامعة, الأمريكية, في, الإمارات, ويستعد, لحفل, السعودية,

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تحت رعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد...
يواصل الممثل المصري أمير كرارة تصوير مشاهد فيلمه الجديد "كزابلانكا" الذي يجمعه...
تقدمت الممثلة البحرينية هيفاء حسين رسالة اعتذار "لكل غيور على فلسطين"، عبر فيديو...
حصل الممثل التركي الشهير كيفانش تاتليتوغ المعروف باسم مهند في عالم العربي على...
ردّت الممثلة السورية ليليا الأطرش على منتقدي وزنها الزائد، حيث انها قالت عبر...
استعادت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، ذكريات أصعب مرحلة مرت عليها في حياتها وذلك...
انضم الفنان السوري الشهير، سامر المصري، إلى قائمة الممثلين العرب الذين دخلوا...
نشر موقع "الفن" اللبناني أن النسخة الأولى من مسلسل "باب الحارة"، ربما تنطلق قريباً...
احتفلت الفنانة السورية صفاء سلطان بعيد ميلادها، خلال سهرة عائلية جمعت أصدقاء...
تداول محبو الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الزينة التي قامت بها من اجل ولادة ابنتها...