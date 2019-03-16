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وقفة احتجاجية في الناصرة ضد العملية الارهابية في نيوزلندا



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تظاهر العشرات من اهالي الناصرة ظهر اليوم السبت ضد العملية الارهابية التي نفذها مواطن استرالي في نيوزلندا امس مما ادى الى مقتل 49 شخصا كانوا يؤدون الصلاة في المسجد.


رفع المتظاهرون شعارات منددة بالعمليات الارهابية بدعوة من اللجنة الشعبية.





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