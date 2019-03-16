وقفة, احتجاجية, في, الناصرة, ضد, العملية, الارهابية, في, نيوزلندا,

تظاهر العشرات من اهالي الناصرة ظهر اليوم السبت ضد العملية الارهابية التي نفذها مواطن استرالي في نيوزلندا امس مما ادى الى مقتل 49 شخصا كانوا يؤدون الصلاة في المسجد.

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