تمديد, فترة, اعتقال, مرتكب, مجزرة, كرايست, تشيرش, النيوزيلندية,

قررت محكمة في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية تمديد فترة اعتقال المشبوه بتنفيذ عملية الهجوم الإرهابي بإطلاق النار امس في على مسجدين في المدينة امس. واستمع مرتكب المذبحة برينتون هاريسون تارانت وهو استرالي الجنسية (28 عامًا ) إلى تهمة القتل الموجهة اليه دون ان يعقب. وقالت الشرطة إن 49 قتلوا، بينما يجري علاج 42 بينهم طفل في الرابعة من عمره.

وأعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، اليوم عن تفاصيل جديدة بشأن نوايا المشتبه به الرئيسي في الهجوم على مسجدين بأسلحة نارية، قائلة أن الجاني كان ينوي مواصلة هجماته، لولا أن قبضت عليه الشرطة. وأنه من المرجح توجيه اتهامات أخرى له.وقالت أرديرن، إن قوانين الأسلحة في البلاد يجب أن تتغير عقب الهجوم. وأضافت أن من بين الضحايا مواطنون من باكستان وتركيا والسعودية وإندونيسيا وماليزيا.ومثُلَ تارانت، أمام محكمة بالمدينة، حيث استمع مدرب اللياقة البدنية السابق والناشط اليميني، وهو مكبل اليدين ويرتدي قميصا أبيض يلبسه المعتقلون، إلى التهمة الموجهة إليه. وهو لم يتقدم بطلب للإفراج عنه بكفالة، وسيظل في السجن حتى مثوله مجددا أمام المحكمة في 5 نيسان/أبريل. واعتقلت السلطات النيوزيلندية 3 رجال وامرأة على خلفية الهجوم على المسجدين.