سلاح, جوارديولا, ينضم, إلى, كتيبة, إنقاذ, ريال, مدريد,

كشف تقرير صحفي بريطاني، أن ريال مدريد بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، يسعى للتعاقد مع نجم مانشستر سيتي في الموسم المقبل.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن زيدان معجب بقدرات الإنجليزي رحيم سترلينج، ويريد ضمه كجزء من خطة إعادة بناء صفوف الفريق الملكي، إثر تراجع النتائج في الموسم الحالي.وأشارت الصحيفة إلى أن اهتمام ريال مدريد بضم سترلينج يعود إلى عام 2014، وذلك عندما أرسل الميرنجي كشافين لمشاهدة اللاعب، كما أن زيدان اعترف بمراقبة النجم الإنجليزي في عام 2015.ورغم أن سترلينج وقع على عقد جديد مع السيتي هذا الموسم حتى صيف 2023، إلا أن الفريق الإنجليزي عليه أن يحارب للحفاظ على خدمات نجمه، في ظل إغراءات ريال مدريد.وتؤكد العديد من التقارير أن ريال مدريد سيمنح زيدان 300 مليون إسترليني، من أجل إبرام صفقات قوية في الميركاتو الصيفي، بدأت بالتعاقد مع المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو.يذكر أن سترلينج هذا الموسم أحرز 21 هدفًا مع السيتي والمنتخب الإنجليزي، بينما قدم 12 تمريرة حاسمة.