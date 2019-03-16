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الليمون والملح والفلفل الأسود.. حل لـ10 مشاكل صحية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



الملح والفلفل والليمون، مكونات تجعلك تفكر فورا في صحن السلطة، إلا أن فوائدهم تتعدى بكثير كونهم تتبيلة رائعة المذاق، فهذا المزيج يعمل منذ القدم بمثابة دواء فعال جداً لعلاج العديد من المشاكل الصحية.

وإليكم فيما يلي 10 مشاكل صحية يمكن التخلص منها بهذا المزيج السحري، حسب ما جاء في موقع "ديلي هيلث" المعني بالصحة:
1- التهاب الحلقكل ما عليك هو خلط ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج ونصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون و ملعقة كبيرة من الملح وتقليبها جداً في كوب من الماء الدافئ، ثم الغرغرة بالسائل عدة مرات في اليوم لتخفيف التهاب الحلق.
2- انسداد الأنفلعلاج انسداد الأنف، قم بخلط كميات متساوية من الفلفل الأسود المطحون، القرفة، الكمون وبذور الهيل المطحونة، ثم قم بشم رائحة الخليط المسحوق الناعم، سوف تنتابك بعدها نوبة من العطس تخلصك من انسداد الأنف.
3- تفتيت حصوات المرارةحصوات المرارة عبارة عن رواسب صلبة من السائل الهضمي تسبب عند تكتلها مشاكل وألما لا يحتمل، ورغم أن كثيرا من المرضى يلجأون إلى التخلص من الحصوات سواء بالمنظار أو بالجراحة، إلا أن تناول كميات متساوية من زيت الزيتون، عصير الليمون، القليل من الفلفل الأسود باستمرار له مفعول سحري في تفتيت حصوات المرارة .
4- قرح الفمللتخلص من قرح والتهابات الفم البكتيرية، قم بإذابة ملعقة كبيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ مع بضع قطرات من الليمون، ثم قم بالمضمضة بالمزيج بعد كل وجبات الطعام سيساعدك ذلك في التخلص من البكتيريا السيئة والشفاء من الجروح بشكل أسرع.
5- فقدان الوزنلتعزيز عملية الأيض والتخلص من الوزن الزائد، امزج ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون وملعقتين كبيرتين من عصير الليمون وملعقة كبيرة من العسل في كوب من الماء الدافئ، ثم قم بتناول المزيج، فمركب البوليفينول الموجود في الليمون يساعد في حرق الدهون، بالإضافة إلى أن مركب البيبرين الموجود في الفلفل الأسود يمنع تكوين خلايا دهنية جديدة.
6- الغثيانيعمل الفلفل الأسود على تهدئة اضطرابات المعدة، بينما تخفف رائحة الليمون من الغثيان، لذا فإن خلط ملعقة كبيرة من عصير الليمون وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود في كوب من الماء الدافئ وتناولهم يخفف من الشعور بالغثيان.
7- أزمات الربوإذا كنت تعاني أنت أو أي من أفراد أسرتك من الربو، فعليك بتحضير هذا المزيج والاحتفاظ به لوقت الحاجة، كل ما عليك هو إضافة 10 حبات من الفلفل الأسود، وبرعمين من القرنفل و15 ورقة ريحان إلى كوب من الماء المغلي، وتركه على نار هادئة لمدة 15 دقيقة، ثم صبه في قارورة بغطاء، وتحليته بملعقتين كبيرتين من العسل الخام وتركه حتى يبرد.
8- ألم الأسنانللتخلص من آلام الأسنان، قم بخلط نصف ملعقة صغيرة من الفلفل ونصف ملعقة صغيرة من زيت القرنفل، ثم ضع المزيج على مكان الألم مرتين يوميا مع تقليل تناول السكريات والأطعمة الحمضية .
9- نزلات البردقم بإضافة عصير نصف ليمونة إلى كوب من الماء الدافئ، وسيساعدك هذا المشروب في تخفيف أعراض البرد ويمكنك أيضاً إضافة نصف ملعقة من العسل إلى المزيج حسب الرغبة.
10- نزيف الأنفللتخلص من نزيف الأنف قم بنقع قطعة من القطن في عصير الليمون ووضعها بالقرب من الأنف مع الحرص على إبقاء رأسك في وضع مائل للأسفل حتى لا يتقطر الدم داخل الحلق.
الليمون والملح والفلفل الأسود.. حل لـ10 مشاكل صحية




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