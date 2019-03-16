القاء, مفرقعات, على, منزل, في, ساجور, واعتقال, مشتبه,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال انه تم القاء مفرقعات على منزل في بلدة ساجور فجر اليوم السبت مما تسبب باضرار في ساحة المنزل .

الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق , وخلال التحقيق تم اعتقال شاب 22 عاماً بشبهة ضلوعه في الحادث .