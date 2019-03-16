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القاء مفرقعات على منزل في ساجور واعتقال مشتبه



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال انه تم القاء مفرقعات على منزل في بلدة ساجور فجر اليوم السبت مما تسبب باضرار في ساحة المنزل .


الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق , وخلال التحقيق تم اعتقال شاب 22 عاماً بشبهة ضلوعه في الحادث .
القاء مفرقعات على منزل في ساجور واعتقال مشتبه




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