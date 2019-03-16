اصابة, خطيرة, اثر, حادث, طرق, في, بقعاثا,

وقع فجر اليوم السبت حادث طرق ذاتي في بلدة بقعاثا مما اسفر عن اصابة سائق من البلدة (20عاماً) بجراح خطيرة نقل على اثرها للمستشفى لاستكمال العلاج .

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق , ومن التحقيقات الاولية تبين أن السائق فقد السيطرة على السيارة مما ادى الى اصطدامه بجدار جانب الطريق .