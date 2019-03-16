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اصابة خطيرة اثر حادث طرق في بقعاثا



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وقع فجر اليوم السبت حادث طرق ذاتي في بلدة بقعاثا مما اسفر عن اصابة سائق من البلدة (20عاماً) بجراح خطيرة نقل على اثرها للمستشفى لاستكمال العلاج .


الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق , ومن التحقيقات الاولية تبين أن السائق فقد السيطرة على السيارة مما ادى الى اصطدامه بجدار جانب الطريق .
اصابة خطيرة اثر حادث طرق في بقعاثا




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