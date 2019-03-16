اصابة, شاب, بجراح, متوسطة, اثر, اطلاق, نار, في, ام, الفحم,

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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال انه تم القاء مفرقعات على منزل في بلدة...
وقع فجر اليوم السبت حادث طرق ذاتي في بلدة بقعاثا مما اسفر عن اصابة سائق من البلدة...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر: حريق شب فجر اليوم في...
تتأثر البلاد اليوم السبت بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، لذا يكون الجو غائما...
لقي الشاب غانم عمر حناوي البالغ من العمر 30 عاما من سكان مدينة اللد ، مصرعه بعد...
حصل مجلس كفر مندا المحلي، اليوم الجمعة، على الموافقة النهائية من مدير سلطة المياه...
لقي الشاب ابراهيم نسيم عبدو 19 عاما من الناصرة مصرعه اليوم الجمعة اثر سقوطه من...
قالت الشرطة اليوم الجمعة أنه تم العثور على الشابة منال عباس وطفليها من حيفا،...
قامت الحركة الإسلامية في سخنين (مركز ابن عباس)، اليوم الجمعة، بعد صلاة العصر...
جاء في بيان صادر عن وديع أبونصار مستشار رؤساء الكنائس في الأرض المقدسة :" آلمتنا...