اصابة, شاب, بجراح, متوسطة, اثر, اطلاق, نار, في, ام, الفحم,

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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الساحل :"تحقق شرطة ام الفحم في حادث اطلاق نار وقع صباح اليوم السبت في المدينة , مما ادى الى اصابة شاب يبلغ من العمر 35 عاماً بجراح وصفت بالمتوسطة , نقل على اثرها لتلقي العلاج في مستشفى هيلل يافيه في مدينة الخضيرة .

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