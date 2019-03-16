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اصابة شاب بجراح متوسطة اثر اطلاق نار في ام الفحم



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الساحل :"تحقق شرطة ام الفحم في حادث اطلاق نار وقع صباح اليوم السبت في المدينة , مما ادى الى اصابة شاب يبلغ من العمر 35 عاماً بجراح وصفت بالمتوسطة , نقل على اثرها لتلقي العلاج في مستشفى هيلل يافيه في مدينة الخضيرة .


الشرطة باشرت التحقيق على الفور للوصول لللمشتبهين ومعرفة خلفية الحادث .
اصابة شاب بجراح متوسطة اثر اطلاق نار في ام الفحم




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