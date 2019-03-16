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حريق كبير في حضانة اطفال في طوبا الزنغرية



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر: حريق شب فجر اليوم في حضانه للاطفال بطوبا الزنغرية وطواقم اطفاء وانقاذ وصلت الى المكان واتضح نشوب حريق داخل الحضانه وعملت الطواقم على تخماد الحريق ومنع انتشاره .


لم يبلغ عن اصابات ويجري تحقيق لمعرفة اسباب اندلاع الحريق
حريق كبير في حضانة اطفال في طوبا الزنغرية




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