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رئيسة وزراء نيوزيلندا تكشف تفاصيلا عن الهجوم الإرهابي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن إن المتهم الرئيسي في الهجوم الإرهابي على المسجدين في بلادها لم تكن له سوابق جنائية ولم يتم تصنيفه كاشفة أن المتهم حصل على رخصة لحمل السلاح من الفئة "أ" خولته شراء أدوات جريمته.  وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، خلال مؤتمر صحفي، إن التحقيقات فى الجريمة لا تزال متواصلة مع 3 أشخاص اعتقلوا على خلفية الاعتداء على المسجدين، لكشف ملابسات الاعتداء على المصلين، مشددة بالقول: "نحقق حاليا في أنشطة اليمين المتطرف في بلدنا".  وأكدت رئيسة وزراء نيوزيلندا القيام بتعزيز الإجراءات الأمنية حول المساجد بنيوزيلندا، عقب حادث إطلاق الرصاص على المصلين فى المسجدين صباح الجمعة.وأشارت إلى أن الشرطة في حالة تأهب قصوى بالبلاد، ونطلب من المواطنين البقاء في منازلهم، ويتم التواصل مع عدة دول لتوفير معلومات بشأن الاعتداء الارهابي.  وقالت إن منفذ الاعتداء لم يكن مراقبا في أستراليا ونيوزيلندا، مشددة "خطاب العنصرية والتفرقة ليس له مكان في بلدنا".  وشهد مسجد النور في مدينة كرايست تشورش في نيوزيلندا، الجمعة، جريمة ارهابية مروعة، إذ أقدم مسلح على فتح النار على المصلين في المسجد، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات. وبث الارهابي المسلح الذي ثبَّت كاميرا على رأسه مشاهد القتل على فيسبوك، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.وأظهر الفيديو الارهابي المسلح وهو يفرغ رصاص رشاشه في أجساد عدد من الأشخاص الذين استلقوا أرضاً، في حين حاول بعضهم الفرار.
رئيسة وزراء نيوزيلندا تكشف تفاصيلا عن الهجوم الإرهابي




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