تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-15 20:54:04 الموافقة على نقل معمل تطهير المياه البطوف من محيط كفر مندا‎ |  2019-03-15 20:52:17 عقب مجزرة نيوزيلندا.. تعزيزات أمنية حول مساجد مدن أوروبية |  2019-03-15 19:57:15 مرة أخرى.. رونالدو يتفوق على ميسي |  2019-03-15 19:54:23 حزب الله: أمريكا تغذي الكراهية للمسلمين |  2019-03-15 18:37:58 مصرع الشاب ابراهيم نسيم عبدو (19 عاما) من الناصرة بحادث عمل في تل ابيب |  2019-03-15 17:29:31 حيفا: العثور على منال عباس وطفليها بعد ايام من اختفائهم |  2019-03-15 17:24:19 ريال مدريد يعرض مبلغا ضخما على تشيلسي للتعاقد مع هازارد |  2019-03-15 17:23:05 البابا فرانسيس يعبّر عن تضامنه مع نيوزيلندا ومسلميها خاصة |  2019-03-15 17:20:12 الحركة الإسلامية في سخنين تنظم وقفة تضامن مع ضحايا مجزرة نيوزيلاندا |  2019-03-15 14:53:22 رؤساء الكنائس في البلاد : نسأل الله الرحمة لكل من استشهدوا بمسجدي نيوزلندا ونقدم العزاء لجميع ذويهم |  2019-03-15 14:47:49 فلسطينيون من بين ضحايا مجزرة نيوزيلندا |  2019-03-15 14:45:38 قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا تسفر عن مواجهات نارية |  2019-03-15 14:44:29 مقتل أردني وإصابة 5 آخرين في واقعة نيوزيلندا |  2019-03-15 12:54:46 مصرع شاب 19 عاما من الناصرة بحادث عمل في تل ابيب |  2019-03-15 12:55:28 سفاح المسجدين.. أقدمت على الجريمة طلبا للإرهاب وحقنا لدماء البيض |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

حالة الطقس:منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تتأثر البلاد اليوم السبت بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، لذا يكون الجو غائما ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح الأجواء باردة الى شديدة البرودة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية  معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر مائجا.


ويوم الأحد المقبل، يكون الجو غائما ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة الى شديدة البرودة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية  معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر: تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن تدني مدى الرؤيا الافقية، والتزحلق على الطرقات.
حالة الطقس:منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة




كلمات متعلقة

حالة, الطقس:منخفض, جوي, مصحوب, بكتلة, هوائية, باردة,

تابعونــا

الموافقة على نقل معمل تطهير المياه البطوف من محيط كفر مندا‎ الموافقة على نقل معمل تطهير المياه البطوف من محيط كفر مندا‎ 2019-03-15 | 20:54:04

حصل مجلس كفر مندا المحلي، اليوم الجمعة، على الموافقة النهائية من مدير سلطة المياه...

مصرع الشاب ابراهيم نسيم عبدو (19 عاما) من الناصرة بحادث عمل في تل ابيب مصرع الشاب ابراهيم نسيم عبدو (19 عاما) من الناصرة بحادث عمل في تل ابيب 2019-03-15 | 18:37:58

لقي الشاب ابراهيم نسيم عبدو 19 عاما من الناصرة مصرعه اليوم الجمعة اثر سقوطه من...

حيفا: العثور على منال عباس وطفليها بعد ايام من اختفائهم حيفا: العثور على منال عباس وطفليها بعد ايام من اختفائهم 2019-03-15 | 17:29:31

قالت الشرطة اليوم الجمعة أنه تم العثور على الشابة منال عباس وطفليها من حيفا،...

الحركة الإسلامية في سخنين تنظم وقفة تضامن مع ضحايا مجزرة نيوزيلاندا الحركة الإسلامية في سخنين تنظم وقفة تضامن مع ضحايا مجزرة نيوزيلاندا 2019-03-15 | 17:20:12

قامت الحركة الإسلامية في سخنين (مركز ابن عباس)، اليوم الجمعة، بعد صلاة العصر...

رؤساء الكنائس في البلاد : نسأل الله الرحمة لكل من استشهدوا بمسجدي نيوزلندا ونقدم العزاء لجميع ذويهم رؤساء الكنائس في البلاد : نسأل الله الرحمة لكل من استشهدوا بمسجدي نيوزلندا ونقدم العزاء لجميع ذويهم 2019-03-15 | 14:53:22

جاء في بيان صادر عن وديع أبونصار مستشار رؤساء الكنائس في الأرض المقدسة :" آلمتنا...

مصرع شاب 19 عاما من الناصرة بحادث عمل في تل ابيب مصرع شاب 19 عاما من الناصرة بحادث عمل في تل ابيب 2019-03-15 | 12:54:46

لقي شاب 19 عاما من الناصرة مصرعه اليوم الجمعة اثر سقوطه من ارتفاع شاهق خلال عمله في...

دعوة الأئمة والخطباء لإقامة صلاة الغائب على أرواح الشهداء الذين ارتقوا بمجزرة المسجدين في نيوزلندا دعوة الأئمة والخطباء لإقامة صلاة الغائب على أرواح الشهداء الذين ارتقوا بمجزرة المسجدين في نيوزلندا 2019-03-15 | 10:45:32

دعا المجلس الإسلامي للافتاء في الداخل الفلسطيني الأئمة والخطباء لإقامة صلاة...

غزة تتجهز لجمعة "المسيرات خيارنا" غزة تتجهز لجمعة "المسيرات خيارنا" 2019-03-15 | 09:47:49

يتجهز أهالي قطاع غزة، للمشاركة في جمعة "المسيرات خيارنا" ضمن فعاليات مسيرة...

القاء قنبلة على ساحة مبنى مجلس محلي يركا القاء قنبلة على ساحة مبنى مجلس محلي يركا 2019-03-15 | 09:05:40

تحقق الشرطة في ملابسات حادث القالء قنبلة فجر اليوم الجمعة على ساحة مبنى المجلس...

ارتفاع الحرارة اليوم واجواء باردة ومنخفض اخر غدا السبت ارتفاع الحرارة اليوم واجواء باردة ومنخفض اخر غدا السبت 2019-03-15 | 05:24:38

اليوم الجمعة يكون الجو غائما جزئيا، مع ارتفاع على درجات الحرارة وبقاء الجو باردا،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حسام جبارين زلفة بيت سقوط طائرة على احتراق كليا زلفة قرية حسام جبارين النقب مشاركة مسيرة وادي زبالة حافلات العودة 19 النكبة مسنة دهس حادث طرق الناصرة شارع همشبير منطقة مستشفى شرطة رمبام حيفاقداس احتفالي عيد الفصح المجيد مشاركة واسعة اهالي الناصرة كنيسة المجمع الخليل اتهام شبان القدس اختطاف قتل يهودي تخطيط لائحة تجنيد الاب نداف جبرائيل يقف شعلة استقلال منتدى تجنيد المسيحيين الجيش الطيرة عبوات حارقة القاء شارع 6 شاباك الشرطة لائحة اتهام تصنيع سلاح السجن نصف عام اسراء عابد الناصرة محاولة منفذة عملية العفولة محطة مركزية ارتفاع اسعار قود 27 اغورة الليلة الفاصلة بين يومي الخميس الاربعاء تعبئة ذاتية لتر حرق سيارة في كفر مندا بلدة قرية اضرار جسيمة دون اصابات الشرطة تحقيق مجهول وكر مخدرات قرية البقيعة اعداد تجهيز كمية اعتقال شاب الشرطة 3 قتلى مصرع مقتل حادث طرق شارع 90 قرب ايلات الجنوب النقب حريق في احراش مدخل بلدة برطعة‎اعتداء شقيقته اعتقال شاب عمه حيازتها تحمل جهاز خلوي نقال دير رقاد العذراء القدس اعتداء اثم كتابات شعارات يندى لها الجبيبن المسيحية السيد المسيح
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com