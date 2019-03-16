مصرع, الشاب, غانم, حناوي, من, اللد, اثر, تعرضه, لاطلاق, نار, في, يافا,

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حصل مجلس كفر مندا المحلي، اليوم الجمعة، على الموافقة النهائية من مدير سلطة المياه...
لقي الشاب ابراهيم نسيم عبدو 19 عاما من الناصرة مصرعه اليوم الجمعة اثر سقوطه من...
قالت الشرطة اليوم الجمعة أنه تم العثور على الشابة منال عباس وطفليها من حيفا،...
قامت الحركة الإسلامية في سخنين (مركز ابن عباس)، اليوم الجمعة، بعد صلاة العصر...
جاء في بيان صادر عن وديع أبونصار مستشار رؤساء الكنائس في الأرض المقدسة :" آلمتنا...
لقي شاب 19 عاما من الناصرة مصرعه اليوم الجمعة اثر سقوطه من ارتفاع شاهق خلال عمله في...
دعا المجلس الإسلامي للافتاء في الداخل الفلسطيني الأئمة والخطباء لإقامة صلاة...
يتجهز أهالي قطاع غزة، للمشاركة في جمعة "المسيرات خيارنا" ضمن فعاليات مسيرة...
تحقق الشرطة في ملابسات حادث القالء قنبلة فجر اليوم الجمعة على ساحة مبنى المجلس...
اليوم الجمعة يكون الجو غائما جزئيا، مع ارتفاع على درجات الحرارة وبقاء الجو باردا،...