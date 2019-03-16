مصرع, الشاب, غانم, حناوي, من, اللد, اثر, تعرضه, لاطلاق, نار, في, يافا,

لقي الشاب غانم عمر حناوي البالغ من العمر 30 عاما من سكان مدينة اللد ، مصرعه بعد تعرضه لاطلاق نار في مدينة يافا مساء امس الجمعة.

يشار الى أن مجهولون اقدموا على اطلاق النار على الضحية في احدى الشوارع الداخلية في مدينة يافا مما ادى الى اصابته بجراح بالغة الخطورة توفي على اثرها بعد وقت قصير .الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق .