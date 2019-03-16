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حسين الجسمي: نحن أصحاب الهمم في إفتتاح الأولمبياد الخاص في أبوظبي



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تحت رعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبحضور ملوك وقادة الدول العربية والعالمية وأصحاب السمو حكام الإمارات وأولياء العهود وكبار ضيوف الدولة، قاد الفنان الإماراتي الدكتور حسين الجسمي "السفير فوق العادة للنوايا الحسنة" في حفل إفتتاح دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019 التي تحتضنها مدينة أبوظبي، الأغنية المشتركة العالميةRight Where I’m” “Supposed To Be، وشاركه عدد من نجوم الأغنية العالمية والعربية، متقدماً بالظهور والغناءفي بداية الأغنية باللغة الإنجليزية وأيضاً متقدماً عند بدء الغناء باللغة العربية، ممثلاً بمكانته ودوره الإمارات والعرب أمام جمهور العالم الذي تابع الحفل عبر 150 قناة عربية وعالمية نقلت الحدث على الهواء مباشرة.   وأعرب الجسمي عن سعادته بإقامة هذه الدورة الرياضية العالمية على أرض الإمارات، وقال عبر حساباته في وسائل التواصل الإجتماعي واصفاً حفل الإفتتاح الضخم والكبير قائلاً: "حدث يحمل كل معاني الفخامة والفخر على أرض العز والتسامح .. نحن أصحاب الهمم"، مؤكداً دوره الهام ومساهمته في نقل صورة الإمارات المشرفة الى العالم أجمع، من خلال مشاركاته في جميع المحافل العربية والعالمية.  هذا وحملت الأغنية عنوان "Right Where I’m Supposed To Be" وشارك في غنائها الى جانب حسين الجسمي الفنانين تامر حسني وأصالة، إلى جانب النجوم العالميين آفريل لافين بمقطع وصاحب الأغنية الشهيرة "ديسباسيتو" لويس فونسي بمقطع باللغة الاسبانية، حيث شارك بكتابة أغنية الأولمبياد كوينسي جونز وراين تيدر نجم فريق "ون ريبابلك"، وهي من ألحان المؤلفة الموسيقية السويدية نينا وودفورد، والموسيقي الكندي جريج ويلز.





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