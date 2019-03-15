عقب, مجزرة, نيوزيلندا.., تعزيزات, أمنية, حول, مساجد, مدن, أوروبية,

شددت عدة مدن أوروبية، الجمعة، تعزيزاتها الأمنية حول المساجد، على خلفية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجديْن في نيوزيلندا.

ففي بريطانيا، قال عمدة العاصمة لندن، صادق خان، إن "الشرطة ستزيد حضورها الأمني حول المساجد اليوم (الجمعة) في العاصمة، وستنشر قوات من الرد المسلح".وأرجع "خان" في تصريحاته عبر "تويتر"، قرار تعزيز التواجد الأمني إلى ضرورة "طمأنة المسلمين في لندن"، عقب الهجوم الذي شهدته نيوزيلندا.كما شدد على أن لندن ستقف بجانب سكان مدينة كراست تشيرش النيوزيلندية، بوجه "الهجوم الإرهابي المرعب".من جانبه، أعلن قائد الشرطة البريطانية لمكافحة الإرهاب، نيل باسو، إنه تم "تعزيز الدوريات الأمنية حول جميع مساجد المملكة المتحدة"، على خلفية الهجوم ذاته.كما أشار إلى استعداد الضباط البريطانيين المكلفين بمكافحة الإرهاب، لمساعدة نظرائهم في نيوزيلندا، في ما يتعلق بالهجوم على المسجدين في كراست تشيرش.