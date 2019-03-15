عقب, مجزرة, نيوزيلندا.., تعزيزات, أمنية, حول, مساجد, مدن, أوروبية,

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أدان "حزب الله" اللبناني بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف اليوم الجمعة مسجدين في...
أعرب البابا فرانسيس بابا الفاتيكان عن تضامنه مع الشعب النيوزيلندي وخاصة الجالية...
كشفت المعلومات الواردة من نيوزيلندا عقب المجزرة التي استهدفت مسجدين، سقوط العديد...
أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم مقتل أحد رعاياها وإصابة 5 آخرين في واقعة...
نشر برينتون تارانت المنفذ المفترض لهجوم المسجدين في مدينة كرايست تشيرش...
: أدان زعماء سياسيون ودينيون في العالم واقعتي إطلاق النار على مسجدين في...
اعتقلت السلطات النيوزيلندية 3 رجال وامرأة على خلفية الهجوم على مسجدين في كرايست...
لكل منا طريقته الخاصة في الاحتفال بالأعياد والمناسبات. وبينما الاحتفال بيوم...
قُتل "العديد" من الأشخاص بإطلاق نار استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش...
أعلنت السلطات التونسية عن فتح تحقيق في انتهاكات جنسية تعرض لها 20 طفلا حتى الآن في...