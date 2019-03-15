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هل يقلل مرطب الجلد حقا من خطر مرض لا دواء له؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تشير دراسة جديدة إلى أن الحفاظ على بشرتك ناعمة باستخدام مرطب، قد يساعد في الحفاظ على صحة دماغك أيضا.



وتربط الدراسة بين العناية بالبشرة وتقليل مخاطر الإصابة بمرض ألزهايمر.


فقد أصبح الالتهاب موضوعا هاما في مجال أبحاث ألزهايمر في السنوات الأخيرة، حيث يعتقد العلماء أن الالتهابات والخلايا المناعية التي يطلق عليها اسم "السيتوكينات"، قد تسهم في تلف الدماغ الناتج عن الإصابة بالخرف.



ومع التقدم في العمر، يبدأ الجلد في التدهور ويصبح ملتهبا، وبما أن الجلد هو أكبر عضو في الجسم فإنه حتى التهابه الطفيف، في شكل جلد أحمر أو جاف، يجذب مستويات عالية من المواد الكيميائية المناعية "السيتوكينات".




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