أشعل فيديو صادم وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يصور جامع عسل بري وهو يغطي جسده بكم هائل من النحل.وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن رجلا يبلغ من العمر 32 عاما، يدعى، سوك محمد دلال، من ولاية البنغال الغربية في الهند، يدخل رأسه في لوح قرص عسل مليء بالنحل.

تابعونــا

"فيسبوك" يصلح الخلل 2019-03-15 | 14:49:32 أعلنت شركة "فيسبوك"، الخميس، أنها تمكنت من إصلاح الخلل الذي أصاب موقعها،...

"ناسا" تكشف عن أول شخص ستطأ قدمه سطح المريخ 2019-03-15 | 12:55:58 أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أن أول شخص ستطأ قدمه سطح كوكب المريخ من...

الشرطة تستخدم القوة لإنقاذ امرأة من هجوم ثور هائج! صورة 2019-03-15 | 10:30:43 هرب ثور عدواني من قفصه وهاجم مالكته في مدينة سبارتا بولاية نيوجرسي في الولايات...

هاتف محمول ينقذ صاحبه من الموت بأعجوبة! (صورة) 2019-03-15 | 08:54:49 شهدت إحدى القرى الأسترالية حادثا أغرب من الخيال بنجاة أحد سكانها من موت محتم...

"واتس آب" ينهي استخدامك للتطبيق دون إنذارك! 2019-03-14 | 15:00:22 بدأ تطبيق "واتس آب"، المملوك من قبل "فيسبوك"، في حظر بعض حسابات المستخدمين دون سابق...

اردني يربط طفله بعربة الاطفال ويرميه في البحر! 2019-03-14 | 12:54:26 أوقفت الشرطة التايلاندية، رجلا أردنيا، أقر بقتله طفله البالغ سنة واحدة من خلال...

"بنتلي" تطلق واحدة من أفخم السيارات الرياضية في العالم! 2019-03-14 | 12:45:50 استعرضت "بنتلي" في معرض جنيف الأخير أحدث نموذج من سيارات "Continental GT" الرياضية...

ميزة عبقرية "تمنع" سرقة هاتفك! 2019-03-14 | 11:20:33 صممت آبل ميزة خادعة مدمجة في هواتف آيفون، تجعل من السهل تتبع الجهاز عند فقدانه أو...

موظف متجر "يقضي" على أحد الزبائن بضربة واحدة- فيديو 2019-03-14 | 10:15:15 لقن موظف أحد متاجر سلسلة "ماغنيت"، في جنوب شرق موسكو، زبونا مشاكسا درسا لن ينساه في...