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رجل "يأكل" آلاف النحلات حية! (فيديو)



  |   وكالات   |   اضافة تعليق




أشعل فيديو صادم وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يصور جامع عسل بري وهو يغطي جسده بكم هائل من النحل.


وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن رجلا يبلغ من العمر 32 عاما، يدعى، سوك محمد دلال، من ولاية البنغال الغربية في الهند، يدخل رأسه في لوح قرص عسل مليء بالنحل.




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