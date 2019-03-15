مرة, أخرى.., رونالدو, يتفوق, على, ميسي,

نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، في التفوق من جديد على الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، بحسب ما أعلن عنه الموقع الرسمي لليويفا، اليوم الجمعة.

وأعلن الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في الأسبوع الثاني من إياب الدور ثمن النهائي.