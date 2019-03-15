مرة, أخرى.., رونالدو, يتفوق, على, ميسي,

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كشفت تقارير صحافية إسبانية أن نادي ريال مدريد أعد عرضا ماليا يبلغ 82 مليون يورو...
أسفرت قرعة ربع نهائي دوري الأبطال عن مواجهات نارية، التي أجريت الجمعة، في مقر...
دعا جوردي ألبا مدافع برشلونة، أمس الخميس، زملائه، للاحتفال بتجديد تعاقده مع...
قال مصدر مقرب من الاتحاد الدولي لكرة القدم، إن الفيفا لا يستبعد توسيع المشاركة...
أعلن يويفا قائمة المرشحين لجائزة لاعب الأسبوع في دوري أبطال أوروبا وهم كريستيانو...
أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الخميس، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف...
أعلن ريال مدريد توصله لاتفاق رسمي مع بورتو البرتغالي، يقضي بانتقال البرازيلي...
اشتعل الوسط الرياضي في مصر أمس الثلاثاء، بعد تصريحات النجم المصري محمد صلاح،...
يواجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، خطر الغياب عن مواجهة...
يتطلع نادي ريال مدريد بقيادة مدربه العائد، الفرنسي زين الدين زيدان لإبرام العديد...