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حزب الله: أمريكا تغذي الكراهية للمسلمين



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أدان "حزب الله" اللبناني بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف اليوم الجمعة مسجدين في نيوزيلندا، محذرا من النزعة المتطرفة ضد المسلمين التي "تغذيها الولايات المتحدة في العالم" حسب الحزب.



وجاء في بيان صدر عن "حزب الله" أنه يحذر من "النزعة المتطرفة ضد المسلمين وضد الأجانب ومن سياسة الكراهية التي تغذيها الولايات المتحدة الأمريكية في العالم بدل أن تسود القيم الدينية التي تدعو إلى التسامح والحوار وقبول الآخر".


ودعا الحزب في البيان السلطات النيوزيلندية إلى ملاحقة المخططين والمنفذين لهذا العمل الإرهابي واتخاذ الخطوات الكفيلة بعدم تكراره.


وأعرب عن تضامنه مع ذوي الضحايا، متمنيا الشفاء الكامل للمصابين في الهجوم.




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