تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-15 18:37:58 مصرع الشاب ابراهيم نسيم عبدو (19 عاما) من الناصرة بحادث عمل في تل ابيب |  2019-03-15 17:29:31 حيفا: العثور على منال عباس وطفليها بعد ايام من اختفائهم |  2019-03-15 17:24:19 ريال مدريد يعرض مبلغا ضخما على تشيلسي للتعاقد مع هازارد |  2019-03-15 17:23:05 البابا فرانسيس يعبّر عن تضامنه مع نيوزيلندا ومسلميها خاصة |  2019-03-15 17:20:12 الحركة الإسلامية في سخنين تنظم وقفة تضامن مع ضحايا مجزرة نيوزيلاندا |  2019-03-15 14:53:22 رؤساء الكنائس في البلاد : نسأل الله الرحمة لكل من استشهدوا بمسجدي نيوزلندا ونقدم العزاء لجميع ذويهم |  2019-03-15 14:47:49 فلسطينيون من بين ضحايا مجزرة نيوزيلندا |  2019-03-15 14:45:38 قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا تسفر عن مواجهات نارية |  2019-03-15 14:44:29 مقتل أردني وإصابة 5 آخرين في واقعة نيوزيلندا |  2019-03-15 12:54:46 مصرع شاب 19 عاما من الناصرة بحادث عمل في تل ابيب |  2019-03-15 12:55:28 سفاح المسجدين.. أقدمت على الجريمة طلبا للإرهاب وحقنا لدماء البيض |  2019-03-15 12:55:58 "ناسا" تكشف عن أول شخص ستطأ قدمه سطح المريخ |  2019-03-15 12:55:38 غضب عالمي من هجوم نيوزيلندا ورؤساء الدول يدينون الحادث |  2019-03-15 10:45:32 دعوة الأئمة والخطباء لإقامة صلاة الغائب على أرواح الشهداء الذين ارتقوا بمجزرة المسجدين في نيوزلندا |  2019-03-15 10:33:56 من هو سفاح نيوزيلندا ؟ |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

حيفا: العثور على منال عباس وطفليها بعد ايام من اختفائهم



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



قالت الشرطة اليوم الجمعة أنه تم العثور على الشابة منال عباس وطفليها من حيفا، بعدما اختفت آثارهم منذ يوم السبت الماضي.


الشرطة نشرت يوم الاربعاء الأخير بيانا ناشدت فيه المواطنين بمساعدها للعثور على الشابة منال، واليوم قالت أنه تم العثور عليها مع طفليها وجميعهم بحالة صحية جيدة.


خبار متعلقة






كلمات متعلقة

حيفا:, العثور, على, منال, عباس, وطفليها, بعد, ايام, من, اختفائهم,

تابعونــا

مصرع الشاب ابراهيم نسيم عبدو (19 عاما) من الناصرة بحادث عمل في تل ابيب مصرع الشاب ابراهيم نسيم عبدو (19 عاما) من الناصرة بحادث عمل في تل ابيب 2019-03-15 | 18:37:58

لقي الشاب ابراهيم نسيم عبدو 19 عاما من الناصرة مصرعه اليوم الجمعة اثر سقوطه من...

الحركة الإسلامية في سخنين تنظم وقفة تضامن مع ضحايا مجزرة نيوزيلاندا الحركة الإسلامية في سخنين تنظم وقفة تضامن مع ضحايا مجزرة نيوزيلاندا 2019-03-15 | 17:20:12

قامت الحركة الإسلامية في سخنين (مركز ابن عباس)، اليوم الجمعة، بعد صلاة العصر...

رؤساء الكنائس في البلاد : نسأل الله الرحمة لكل من استشهدوا بمسجدي نيوزلندا ونقدم العزاء لجميع ذويهم رؤساء الكنائس في البلاد : نسأل الله الرحمة لكل من استشهدوا بمسجدي نيوزلندا ونقدم العزاء لجميع ذويهم 2019-03-15 | 14:53:22

جاء في بيان صادر عن وديع أبونصار مستشار رؤساء الكنائس في الأرض المقدسة :" آلمتنا...

مصرع شاب 19 عاما من الناصرة بحادث عمل في تل ابيب مصرع شاب 19 عاما من الناصرة بحادث عمل في تل ابيب 2019-03-15 | 12:54:46

لقي شاب 19 عاما من الناصرة مصرعه اليوم الجمعة اثر سقوطه من ارتفاع شاهق خلال عمله في...

دعوة الأئمة والخطباء لإقامة صلاة الغائب على أرواح الشهداء الذين ارتقوا بمجزرة المسجدين في نيوزلندا دعوة الأئمة والخطباء لإقامة صلاة الغائب على أرواح الشهداء الذين ارتقوا بمجزرة المسجدين في نيوزلندا 2019-03-15 | 10:45:32

دعا المجلس الإسلامي للافتاء في الداخل الفلسطيني الأئمة والخطباء لإقامة صلاة...

غزة تتجهز لجمعة "المسيرات خيارنا" غزة تتجهز لجمعة "المسيرات خيارنا" 2019-03-15 | 09:47:49

يتجهز أهالي قطاع غزة، للمشاركة في جمعة "المسيرات خيارنا" ضمن فعاليات مسيرة...

القاء قنبلة على ساحة مبنى مجلس محلي يركا القاء قنبلة على ساحة مبنى مجلس محلي يركا 2019-03-15 | 09:05:40

تحقق الشرطة في ملابسات حادث القالء قنبلة فجر اليوم الجمعة على ساحة مبنى المجلس...

ارتفاع الحرارة اليوم واجواء باردة ومنخفض اخر غدا السبت ارتفاع الحرارة اليوم واجواء باردة ومنخفض اخر غدا السبت 2019-03-15 | 05:24:38

اليوم الجمعة يكون الجو غائما جزئيا، مع ارتفاع على درجات الحرارة وبقاء الجو باردا،...

غارات إسرائيلية على غزة بعد إطلاق صاروخين على تل أبيب غارات إسرائيلية على غزة بعد إطلاق صاروخين على تل أبيب 2019-03-15 | 05:21:42

قصفت طائرات الجيش الاسرائيلي فجر اليوم الجمعة عدة اهداف في قطاع غزة وذلك بعد...

اطلاق صاروخين على تل ابيب من قطاع غزة اطلاق صاروخين على تل ابيب من قطاع غزة 2019-03-14 | 21:17:49

قالت مصادر اعلامية ان صافرات الانذار دوت  مساء اليوم في تل ابيب ومنطقة المركز...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اصابة متوسطة اصطدام سيارة عامود اتصالات هاتف قرية الجديدة المكر الشرطة كفركنا اعتقال شاب حيفا حرق سيارات خسائر دون اصابات عكا اطفاء قوات زلفة طالبة شجار الجامعة العربية الامريكية جنين طلاب اصابة عامل جراح حرجة خطيرة فلسطيني ورشة بناء كفر قاسم الشرطة مستشفى مصرع عامل خسارة سخنين بيتار القدس مباراة اتحاد ابناء اعتقال مشجع مفرقعات شجار الشرطة بيتح تكفاحي المسكوبية الناصرة احتراق بيت اطفاء مدينة اخماد اضرار دون اصابات نعيم جربان جسر الزرقاء مصرع وفاة الشاب اطلاق نار مستشفى مسيرة يوم الارض الخالد مدينة عرابة الذكرى 40 مشاركة واسعة قطرية دكتور نادرة ناصر سمرة مديرة قسم معهد علم الوراثة مستشفى زيف صفد عبلين الطفل احمد دوابشة ريال مدريد مباراة فوز اشبيليه ستاد بيرنابيو المدرج مفرق مجد الكروم حادث طرق ذاتي سائق اصابة شرطة اسعاف مشاركة واسعة مسيرة العودة طيرة حيفا أيمن عودة مدخل ام الفحم مواجهات حرق اطارات الشارع الرئيسي الشرطة استنفار في منطقة نهاريا بحثا عن امرأة تنوي تنفيذ عملية الطيبة شابة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com