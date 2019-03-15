حيفا:, العثور, على, منال, عباس, وطفليها, بعد, ايام, من, اختفائهم,

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لقي الشاب ابراهيم نسيم عبدو 19 عاما من الناصرة مصرعه اليوم الجمعة اثر سقوطه من...
قامت الحركة الإسلامية في سخنين (مركز ابن عباس)، اليوم الجمعة، بعد صلاة العصر...
جاء في بيان صادر عن وديع أبونصار مستشار رؤساء الكنائس في الأرض المقدسة :" آلمتنا...
لقي شاب 19 عاما من الناصرة مصرعه اليوم الجمعة اثر سقوطه من ارتفاع شاهق خلال عمله في...
دعا المجلس الإسلامي للافتاء في الداخل الفلسطيني الأئمة والخطباء لإقامة صلاة...
يتجهز أهالي قطاع غزة، للمشاركة في جمعة "المسيرات خيارنا" ضمن فعاليات مسيرة...
تحقق الشرطة في ملابسات حادث القالء قنبلة فجر اليوم الجمعة على ساحة مبنى المجلس...
اليوم الجمعة يكون الجو غائما جزئيا، مع ارتفاع على درجات الحرارة وبقاء الجو باردا،...
قصفت طائرات الجيش الاسرائيلي فجر اليوم الجمعة عدة اهداف في قطاع غزة وذلك بعد...
قالت مصادر اعلامية ان صافرات الانذار دوت مساء اليوم في تل ابيب ومنطقة المركز...