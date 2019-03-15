حيفا:, العثور, على, منال, عباس, وطفليها, بعد, ايام, من, اختفائهم,

قالت الشرطة اليوم الجمعة أنه تم العثور على الشابة منال عباس وطفليها من حيفا، بعدما اختفت آثارهم منذ يوم السبت الماضي.

الشرطة نشرت يوم الاربعاء الأخير بيانا ناشدت فيه المواطنين بمساعدها للعثور على الشابة منال، واليوم قالت أنه تم العثور عليها مع طفليها وجميعهم بحالة صحية جيدة.