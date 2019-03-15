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حادث في كواليس فيلم أمير كرارة يستدعي نقل أحدهم إلى المستشفى



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يواصل الممثل المصري أمير كرارة تصوير مشاهد فيلمه الجديد "كزابلانكا" الذي يجمعه بالممثلين غادة عادل وإياد نصار وعمرو عبدالجليل حيث تمّ تكثيف العمل في الفيلم للحاق بموسم عيد الفطر المبارك المقبل، ما أدى إلى نوع من الإجهاد لكل أفراد الفريق مع حالة من السرعة في العمل، مما عرض المنتج وليد منصور لحادث أدى إلى سقوطه أرضاً على كتفه، فتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج وإعادة الكتف المخلوعة إلى مكانها.



وليد في انتظار الانتهاء من تصوير "كازبلانكا" حتى يستطيع البدء في تصوير فيلمه الآخر "الأوضة الضلمة الصغيرة" الذي يعد البطولة المطلقة الأولى للممثل أكرم حسني، بعد خوضه تجارب عدة في الدور الثاني مع العديد من الفنانين.




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