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ريال مدريد يعرض مبلغا ضخما على تشيلسي للتعاقد مع هازارد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت تقارير صحافية إسبانية أن نادي ريال مدريد أعد عرضا ماليا يبلغ 82 مليون يورو لتقديمه إلى نظيره تشيلسي الإنجليزي مقابل تنازل الأخير عن خدمات اللاعب البلجيكي ايدن هازارد.



وأشارت صحيفة "أس" الإسبانية يوم الجمعة، إلى أن ممثلين للنادي الملكي سافروا إلى العاصمة البريطانية لندن للتفاوض مع إدارة تشيلسي حول صفقة ضم النجم البلجيكي.


وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد يواجه عائقا كبيرا لإتمام هذه الصفقة، يتمثل في العقوبة الموقعة على تشيلسي والتي تقضي بحرمانه من إبرام تعاقدات مع لاعبين جدد حتى يونيو 2020 على خلفية انتهاكه للوائح المنظمة للتعاقد مع اللاعبين الصغار، وستحرم هذه العقوبة بكل تأكيد النادي اللندني من التعاقد مع لاعب بديل لهازارد في حال رحيل الأخير للدوري الإسباني.


وأكدت "أس" أن عودة الفرنسي زين الدين زيدان مجددا إلى منصب المدير الفني لريال مدريد ستشكل عاملا حاسما في إنهاء صفقة ضم هازارد.


وكان هازارد قد تحدث في وقت سابق عن تطلعاته المستقبلية، حيث قال: لقد قررت، أعرف ما أريده رغم أنني الآن لا أفكر سوى في اللعب بشكل جيد مع تشيلسي. كما أشاد النجم البلجيكي بزيدان قائلا: اللعب تحت قيادته حلم، مع زيدان كان الأمر ليختلف.


ويذكر أن هازارد، الذي ينتهي عقده مع تشيلسي في 2020، رفض مرتين تمديد تعاقده مع النادي الإنجليزي، أملا في الانتقال إلى ريال مدريد.




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