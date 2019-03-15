البابا, فرانسيس, يعبّر, عن, تضامنه, مع, نيوزيلندا, ومسلميها, خاصة,

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كشفت المعلومات الواردة من نيوزيلندا عقب المجزرة التي استهدفت مسجدين، سقوط العديد...
أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم مقتل أحد رعاياها وإصابة 5 آخرين في واقعة...
نشر برينتون تارانت المنفذ المفترض لهجوم المسجدين في مدينة كرايست تشيرش...
: أدان زعماء سياسيون ودينيون في العالم واقعتي إطلاق النار على مسجدين في...
اعتقلت السلطات النيوزيلندية 3 رجال وامرأة على خلفية الهجوم على مسجدين في كرايست...
لكل منا طريقته الخاصة في الاحتفال بالأعياد والمناسبات. وبينما الاحتفال بيوم...
قُتل "العديد" من الأشخاص بإطلاق نار استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش...
أعلنت السلطات التونسية عن فتح تحقيق في انتهاكات جنسية تعرض لها 20 طفلا حتى الآن في...
أعلنت الهيئة الفدرالية الروسية للطيران المدني أنها حظرت تحليق طائرات بوينغ "737...
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، موجها حديثه لرئيس حكومة اسرائيل بنيامين...