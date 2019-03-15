الحركة, الإسلامية, في, سخنين, تنظم, وقفة, تضامن, مع, ضحايا, مجزرة, نيوزيلاندا,

قامت الحركة الإسلامية في سخنين (مركز ابن عباس)، اليوم الجمعة، بعد صلاة العصر مباشرة، بتنظيم وقفة رفع شعارات تضامنية على دوار الشهداء وسط البلد، مع ضحايا المجزرة الارهابية في مسجدي نيوزيلاندا.ورفعت خلال التظاهرة العديد من الشعارات باللغتين العربية والإنجليزية التي تُدين العملية وتُدين الإسلاموفومبيا، وتدعو إلى إيقاف حملات التحريض ضد المسلمين والمهجّرين واللاجئين في أوروبا والدول الغربية.

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