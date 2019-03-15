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رؤساء الكنائس في البلاد : نسأل الله الرحمة لكل من استشهدوا بمسجدي نيوزلندا ونقدم العزاء لجميع ذويهم



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جاء في بيان صادر عن وديع أبونصار مستشار رؤساء الكنائس في الأرض المقدسة :" آلمتنا وأغضبتنا جدا الاعتداءات الارهابية التي ارتكبها نفر من العنصريين داخل مسجدين في نيوزيلندا اليوم، مما أسقط العشرات بين قتيل وجريح.


نحن نندد بشدة بهذا العمل الإرهابي كما نندد دائما بمختلف العمليات الارهابية، أيا كان مصدرها، وضحاياها. ونندد به  باسم الأرض المقدسة التي تجمعنا مسيحيين ومسلمين ودروزا ويهودا. وندعو المسؤولين في البشرية وفي الأسرة الدولية للعمل على استئصال الإرهاب في كل أشكاله وأسبابه السياسية والعرقية والدينية.

الإنسانية مدعوة إلى أن تعود إلى كرامتها، وإلى ما منحها الله من قوة للصلاح، لا للدمار.

نسأل الله الرحمة لكل من استشهدوا ونقدم العزاء لجميع ذويهم ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى.




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