رؤساء, الكنائس, في, البلاد, :, نسأل, الله, الرحمة, لكل, من, استشهدوا, بمسجدي, نيوزلندا, ونقدم, العزاء, لجميع, ذويهم,

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لقي شاب 19 عاما من الناصرة مصرعه اليوم الجمعة اثر سقوطه من ارتفاع شاهق خلال عمله في...
دعا المجلس الإسلامي للافتاء في الداخل الفلسطيني الأئمة والخطباء لإقامة صلاة...
يتجهز أهالي قطاع غزة، للمشاركة في جمعة "المسيرات خيارنا" ضمن فعاليات مسيرة...
تحقق الشرطة في ملابسات حادث القالء قنبلة فجر اليوم الجمعة على ساحة مبنى المجلس...
اليوم الجمعة يكون الجو غائما جزئيا، مع ارتفاع على درجات الحرارة وبقاء الجو باردا،...
قصفت طائرات الجيش الاسرائيلي فجر اليوم الجمعة عدة اهداف في قطاع غزة وذلك بعد...
قالت مصادر اعلامية ان صافرات الانذار دوت مساء اليوم في تل ابيب ومنطقة المركز...
استضاف مركز هيدرورند للعلاج المائي الهيدروترابيا في اكسال ندوة تثقيفية للنساء...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة ان رجل من سكان مدينة الطيبة وصل الى مستشفى...
اصيب شاب مساء اليوم الخميس بجراح خطيرة اثر تعرضه لاطلاق نار في حي الميدان في مدينة...