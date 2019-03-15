تقدمت الممثلة البحرينية هيفاء حسين رسالة اعتذار "لكل غيور على فلسطين"، عبر فيديو نشرته في حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الجدل الذي أثارته حول كتابتها على صورتها إنّ "القدس قبلة المسلمين واليهود".

وقالت انها "تعشق فلسطين منذ الطفولة وقدِّر لها أن تزورها وأن تصلّي في القدس، وأنّه حصل سوء فهم وتم تداركه" واضافت: "القدس ستبقى مهد الحضارات والثقافات والأديان وعاصمة أبدية لفلسطين".يذكر ان هيفاء حسين حوّلت حسابها عل مواقع التواصل من عام إلى خاص بعد الهجوم عليها، ثم أعادته عاماً.