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حصل الممثل التركي الشهير كيفانش تاتليتوغ المعروف باسم مهند في عالم العربي على...
ردّت الممثلة السورية ليليا الأطرش على منتقدي وزنها الزائد، حيث انها قالت عبر...
استعادت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، ذكريات أصعب مرحلة مرت عليها في حياتها وذلك...
انضم الفنان السوري الشهير، سامر المصري، إلى قائمة الممثلين العرب الذين دخلوا...
نشر موقع "الفن" اللبناني أن النسخة الأولى من مسلسل "باب الحارة"، ربما تنطلق قريباً...
احتفلت الفنانة السورية صفاء سلطان بعيد ميلادها، خلال سهرة عائلية جمعت أصدقاء...
تداول محبو الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الزينة التي قامت بها من اجل ولادة ابنتها...
انضمت الفنانة اللبنانية قمر إلى فيلم “حملة فرعون”، للنجم المصري عمرو سعد، ومن...
انتشرت شائعة من جانب بعض المتابعين للفنانة اللبنانية إليسا تفيد بأنّ الفنانة...
لم تتصور الممثلة التونسية درة ان جلسة التصوير الأخيرة التي خضعت لها ستتحول الى...