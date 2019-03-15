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"فيسبوك" يصلح الخلل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أعلنت شركة "فيسبوك"، الخميس، أنها تمكنت من إصلاح الخلل الذي أصاب موقعها، الأربعاء، واستمر لأكثر من 17 ساعة.



وقال متحدث باسم الشركة إن موقع وتطبيق "فيسبوك" عادا للعمل بنسبة 100%، بعد العطل الذي منع ملايين المستخدمين من استعمال منصة التواصل الاجتماعي الأوسع انتشارا عالميا.


وبذلت الشركة جهودا كبيرة لاستعادة خدماتها بالكامل بعد الانقطاع الجزئي في مختلف أنحاء العالم، مما أثار موجة من الشكاوى على الإنترنت.


وبلغ عدد البلاغات عن انقطاع الخدمة على موقع "داون ديتيكتور" الذي يتابع أعطال المواقع الإلكترونية ذروته فوق مستوى 12 ألف بلاغ، وتراجع تدريجيا إلى نحو مئتين صباح الخميس.




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