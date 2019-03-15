فلسطينيون, من, بين, ضحايا, مجزرة, نيوزيلندا,

كشفت المعلومات الواردة من نيوزيلندا عقب المجزرة التي استهدفت مسجدين، سقوط العديد من الفلسطينيين، بين قتلى ومصابين.

وأعلن سفير فلسطين لدى أستراليا ونيوزلندا عزت عبد الهادي، عن وجود معلومات تشير إلى مقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين في الهجومين الإرهابيين على مسجدين بمدينة كرايست تشيرتش بجزيرة ساوث آيلاند في نيوزلندا.وأوضح أن السفارة تتابع اتصالاتها مع الجهات المختصة في نيوزلندا للحصول على معلومات وبيانات رسمية.ومن بين المصابين، المواطن وسيم ضراغمة، من طوباس، حيث أصيب إصابة بالغة، حين كان مع ابنته داخل المسجد لحظة الهجوم.