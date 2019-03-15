قرعة, ربع, نهائي, دوري, أبطال, أوروبا, تسفر, عن, مواجهات, نارية,

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دعا جوردي ألبا مدافع برشلونة، أمس الخميس، زملائه، للاحتفال بتجديد تعاقده مع...
قال مصدر مقرب من الاتحاد الدولي لكرة القدم، إن الفيفا لا يستبعد توسيع المشاركة...
أعلن يويفا قائمة المرشحين لجائزة لاعب الأسبوع في دوري أبطال أوروبا وهم كريستيانو...
أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الخميس، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف...
أعلن ريال مدريد توصله لاتفاق رسمي مع بورتو البرتغالي، يقضي بانتقال البرازيلي...
اشتعل الوسط الرياضي في مصر أمس الثلاثاء، بعد تصريحات النجم المصري محمد صلاح،...
يواجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، خطر الغياب عن مواجهة...
يتطلع نادي ريال مدريد بقيادة مدربه العائد، الفرنسي زين الدين زيدان لإبرام العديد...
رفع ليونيل ميسي، نجم برشلونة، القبعة لكريستيانو رونالدو، بعد مساهمة الأخير في...
أشاد الأرجنتيني دييغو مارادونا باللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي...