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قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا تسفر عن مواجهات نارية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق




 أسفرت قرعة ربع نهائي دوري الأبطال عن مواجهات نارية، التي أجريت الجمعة، في مقر الاتحاد الأوروبي، داخل مدينة نيون السويسرية.


وأتت المواجهات على الشكل الآتي:


أياكس أمستردام الهولندي- يوفنتوس الإيطالي

ليفربول الإنجليزي- بورتو البرتغالي


توتتنهام الإنجليزي- مانشستر سيتي
برشلونة الإسباني- مانشستر يونايتد

وشهدت قرعة دوري الأبطال تغييرا فى نظامها هذا الموسم، حيث أقيمت قرعة الدور نصف النهائي مع ربع النهائي للمرة الأولى منذ عدة سنوات، إذ أتت نتيجة قرعة نصف النهائي كما يلي:

الفائز من المباراة الثالثة × الفائز من المباراة الأولى 

الفائز من المباراة الرابعة × الفائز من المباراة الثانية


وهي المرة الأولى التى تتواجد فيها 4 أندية إنجليزية في الدور ربع النهائي لدوري الأبطال منذ موسم 2008-2009.


ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب لربع النهائي يومي 9 و 10 أبريل، ثم الإياب في 16 و17 من الشهر نفسه.


فيما تقام مباريات ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال يومي 30 أبريل و1 مايو المقبليين، والإياب يومي 7 و8 مايو، ويستضيف ملعب "واند ميتروبوليتانو" معقل أتلتيكو مدريد الإسباني، المباراة النهائية للبطولة في 1 يونيو القادم.




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